В интервью для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ" волонтер высказалась о своих об отношениях с ветераном войны, пишет 24 Канал. В частности, девушка призналась, что ошиблась с выбором.

К слову Хочу, чтобы моя дорога шла отдельно от него, – победительница "Холостяка-13" о разрыве с Тереном

Я снова ошиблась в своем выборе. Я снова обожглась, факт. Я очень много шла на уступки, хотя говорила, что я хочу отношений, где мне не придется каждый раз прогибаться под какие-то правила от своего же мужчины,

– сказала Инна Белень.

Инна Белень прокомментировала слова Терена о "безумной любви"

Инна Белень прокомментировала слова Александра Терена о том, что он не почувствовал безумной любви на "Холостяке". По мнению победительницы проекта, нельзя разбрасываться такими словами как любовь.

Безумную любовь не почувствовал, да. Но можно было это просто как-то сказать типа: "Я не почувствовал того, что хотел бы почувствовать к тебе, Инна". Можно было бы сказать так. Потому что я, например, скажу, что я на проекте влюбилась в Сашу. Я в голове уже построила идеальный сценарий того, что будет,

– отметила волонтерка.

Белень добавила, что хотела, чтобы их отношения с Тереном развивались так, как это было у Даши Квитковой и Никиты Добрынина. Напомним, что после "Холостяка-9", в котором они участвовали, пара поженилась, впоследствии у них родился сын. Однако в 2023 году стало известно, что супруги больше не вместе.

Инна Белень в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Напомним, что в интервью Маричке Падалко Александр Терен поделился, что в условиях проекта и за такое короткое время ему было сложно влюбиться. Он добавил, что не верит в любовь с первого взгляда.

Отметим, что это интервью состоялось еще до того, как Инна и Александр официально объявили о расставании. Однако в сети уже давно ходили слухи, что они больше не вместе.