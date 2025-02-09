В інтерв'ю для проєкту "33 запитання від Люкс ФМ" волонтерка висловилася про свої про стосунки з ветераном війни, пише 24 Канал. Зокрема, дівчина зізналася, що помилилась з вибором.

До слова Хочу, щоб моя дорога йшла окремо від нього, – переможниця "Холостяка-13" про розрив з Тереном

Я знову помилилась у своєму виборі. Я знову обпеклась, факт. Я дуже багато йшла на поступки, хоча казала, що я хочу стосунків, де мені не доведеться кожен раз прогинатись під якісь правила від свого ж чоловіка,

– сказала Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь прокоментувала слова Терена про "шалене кохання"

Інна Бєлєнь прокоментувала слова Олександра Терена про те, що він не відчув шаленого кохання на "Холостяку". На думку переможниці проєкту, не можна розкидуватися такими словами як кохання.

Шалене кохання не відчув, так. Але можна було це просто якось сказати типу: "Я не відчув того, що хотів би відчути до тебе, Інно". Можна було б сказати так. Бо я, наприклад, скажу, що я на проєкті закохалася в Сашу. Я в голові вже побудувала ідеальний сценарій того, що буде,

– зазначила волонтерка.

Бєлєнь додала, що хотіла, аби їхні стосунки з Тереном розвивалися так, як це було у Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Нагадаємо, що після "Холостяка-9", в якому вони брали участь, пара одружилася, згодом у них народився син. Однак у 2023 році стало відомо, що подружжя більше не разом.

Інна Бєлєнь у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що в інтерв'ю Марічці Падалко Олександр Терен поділився, що в умовах проєкту та за такий короткий час йому було складно закохатися. Він додав, що не вірить у кохання з першого погляду.

Зазначимо, що це інтерв'ю відбулося ще до того, як Інна та Олександр офіційно оголосили про розставання. Однак у мережі вже давно ходили чутки, що вони більше не разом.