У проєкті "33 запитання від Люкс ФМ" волонтерка не захотіла озвучувати причину розставання з ветераном війни, пише 24 Канал. Адже, за її словами, поважає все, що було між ними на реаліті-шоу.
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Інна Бєлєнь підкреслила, що не буде опускатися та називати причину розставання з Олександром Тереном заради гучних заголовків. Водночас зазначила, що чоловік перетнув певну межу, коли вони вирішили розійтися. Схоже, пара хотіла розстатися, нічого не коментуючи, але ветеран війни не дотримався цього.
Тому я не буду виставляти скриншоти, де хтось щось приховує. Я не буду писати на всю аудиторію: "Залиш мене у спокої", "Вона мене ігнорує в месенджерах" і п'яте-десяте. Я просто хочу, щоб з цього моменту моє ім'я не лунало у парі з його ім'ям. І я хочу, щоб моя дорога йшла окремо від нього, і нас просто в одному контексті більше не згадували,
– висловилася переможниця 13 сезону "Холостяка".
Інна поділилась, що у цей непростий період її підтримують близькі люди, зокрема подруги, батьки та учасниці проєкту "Холостяк". Крім того, дівчина пішла у психотерапію, а також зважає на потреби свого організму.
До того ж волонтерка розповіла, як батьки відреагували на її розставання з Тереном.
Тато в шоці, бо вони класно спілкувалися на знайомстві. В шоці також військові, які підтримували мене на нашому знайомстві з батьками. Мама повністю на моєму боці, але вона це розглядає завжди з психологічної точки зору. Бо вона – гештальт-терапевт,
– поділилась Інна Бєлєнь.
Інна Бєлєнь про розставання з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн
Коротко про розставання Інни та Олександра
- Нагадаємо, що Олександр Терен та Інна Бєлєнь повідомили про розставання 4 лютого. Перед тим ексзакохані публічно посварилися через мовне питання, що спровокувало чутки про розрив.
- Згодом ветеран війни поділився, що зіткнувся з хейтом від підписників дівчини та записав до них емоційне відеозвернення. Інна ж натомість стала на захист своєї аудиторії.
- Після цього Терен публічно звернувся й до самої Бєлєнь. Адже, за словами чоловіка, колишня кохана ігнорує його у месенджерах. Він попросив, аби вона дала йому спокій.
- Інна Бєлєнь відповіла, що не хоче вступати в суперечку з ветераном війни. Крім того, вона наголосила, що не буде поливати брудом людину, з якою хотіла побудувати стосунки.