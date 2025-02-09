В проекте "33 вопроса от Люкс ФМ" волонтер не захотела озвучивать причину расставания с ветераном войны, пишет 24 Канал. Ведь, по ее словам, уважает все, что было между ними на реалити-шоу.

Читайте также Александр Терен ответил, почему согласился принять участие в "Холостяке"

Инна Белень подчеркнула, что не будет опускаться и называть причину расставания с Александром Тереном ради громких заголовков. В то же время отметила, что мужчина пересек определенную черту, когда они решили разойтись. Похоже, пара хотела расстаться, ничего не комментируя, но ветеран войны не придерживался этого.

Поэтому я не буду выставлять скриншоты, где кто-то что-то скрывает. Я не буду писать на всю аудиторию: "Оставь меня в покое", "Она меня игнорирует в мессенджерах" и пятое-десятое. Я просто хочу, чтобы с этого момента мое имя не звучало в паре с его именем. И я хочу, чтобы моя дорога шла отдельно от него, и нас просто в одном контексте больше не упоминали,

– высказалась победительница 13 сезона "Холостяка".

Инна поделилась, что в этот непростой период ее поддерживают близкие люди, в частности подруги, родители и участницы проекта "Холостяк". Кроме того, девушка пошла в психотерапию, а также учитывает потребности своего организма.

К тому же волонтер рассказала, как родители отреагировали на ее расставание с Тереном.

Папа в шоке, потому что они классно общались на знакомстве. В шоке также военные, которые поддерживали меня на нашем знакомстве с родителями. Мама полностью на моей стороне, но она это рассматривает всегда с психологической точки зрения. Потому что она – гештальт-терапевт,

– поделилась Инна Белень.

Инна Белень о расставании с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Коротко о расставании Инны и Александра