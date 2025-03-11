Переможниця "Холостяка-13" назвала основну причину розставання з Тереном

Інна Бєлєнь висловилась про розставання з "Холостяком" Олександром Тереном. Вона відповіла, чи продовжує спілкування з ветераном.

Волонтерка Інна Бєлєнь поспілкувалась зі своїми підписниками та відповіла на найпопулярніші запитання в інстаграм-сторіз, передає 24 Канал. Чи не найбільше переможницю "Холостяка" запитували про Олександра Терена.

До слова Я бачила іскру між ними, – учасниця "Холостяка" висловилася про розрив Терена та Бєлєнь

Багатьох прихильників цікавило, чи продовжує Інна Бєлєнь спілкування з Олександром Тереном. Також в Інни запитали, чому пара розійшлась.

Переможниця "Холостяка" відповіла, що не підтримує контакту з колишнім бойфрендом. Однак про стосунки вона не шкодує. Причиною розставання Інна назвала різницю в характерах.

Ми не спілкуємось взагалі. Спілкування це про взаємообмін, а не вигоду. Скажу, що не зійшлись характерами. Я не жалкую ні про що, я була щасливою і живою, я відчувала емоції, у мене були почуття тому все так, як мало бути,

– сказала Інна Бєлєнь.



Інна Бєлєнь про Терена / Фото з інстаграм-сторіз

Особисте життя Бєлєнь зараз

Наприкінці лютого переможниці "Холостяка" приписали роман з Вадимом Олійником. Все тому, що співак опублікував спільне фото з нею.

Переможниця "Холостяка" відповіла на чутки про роман з Вадимом Олійником й запевнила, що зараз самотня.