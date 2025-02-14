Я ж не дурна, – переможниця "Холостяка" вигадала, що зробити з каблучкою від Терена

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь показала свою квартиру та спальну кімнату, де зберігає коштовності. Виявилось, що вона зберігає каблучку, яку їй подарував Олександр Терен.

Волонтерка та бізнесвумен Інна Бєлєнь після розставання з Олександром Тереном залишила каблучку. Але зняла її та поклала до всіх своїх прикрас. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".

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Переможниця "Холостяка" зізналась, що тепер не знає, що робити з прикрасою. На що ведуча запропонувала викинути її в море.

Я ж не настільки дурна. Тоді краще вже ломбард, а гроші на допомогу ЗСУ,

– відповіла Інна Бєлєнь.



Коштовності Інни Бєлєнь та каблучка від Терена / Скриншот з відео

До того ж дівчина все ще зберігає листи з "Холостяка", де Олександр запрошує її на побачення. Попри біль розставання, Інна не жалкує про участь в реаліті-шоу.

"Іноді кажуть: "Краще б ти з ним не знайомилась". Чи: "Краще б ти не пішла на шоу". Ні, ці моменти, ця ейфорія, ці емоції, ці почуття – я б ще раз їх пережила", – поділилась Бєлєнь.

Стосунки Олександра Терена та Інни Бєлєнь