Я ж не дурна, – переможниця "Холостяка" вигадала, що зробити з каблучкою від Терена
Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь показала свою квартиру та спальну кімнату, де зберігає коштовності. Виявилось, що вона зберігає каблучку, яку їй подарував Олександр Терен.
Волонтерка та бізнесвумен Інна Бєлєнь після розставання з Олександром Тереном залишила каблучку. Але зняла її та поклала до всіх своїх прикрас. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".
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Переможниця "Холостяка" зізналась, що тепер не знає, що робити з прикрасою. На що ведуча запропонувала викинути її в море.
Я ж не настільки дурна. Тоді краще вже ломбард, а гроші на допомогу ЗСУ,
– відповіла Інна Бєлєнь.
Коштовності Інни Бєлєнь та каблучка від Терена / Скриншот з відео
До того ж дівчина все ще зберігає листи з "Холостяка", де Олександр запрошує її на побачення. Попри біль розставання, Інна не жалкує про участь в реаліті-шоу.
"Іноді кажуть: "Краще б ти з ним не знайомилась". Чи: "Краще б ти не пішла на шоу". Ні, ці моменти, ця ейфорія, ці емоції, ці почуття – я б ще раз їх пережила", – поділилась Бєлєнь.
Стосунки Олександра Терена та Інни Бєлєнь
- Коли камери на шоу "Холостяк" вимкнулися, Олександр та Інна спробували будувати стосунки поза проєктом. Однак їм не вдалося створити сім'ю, тож пара повідомила, що прийняла рішення розійтися.
- Ветеран і волонтерка не хотіли виносити сварки у публічний простір. Але через численні хейтерські коментарі Олександр Терен різко звернувся до підписників Інни з проханням "від*батися". Бєлєнь натомість попросила не чіпати її аудиторію й записала відео, де сказала, що не хоче суперечки з ветераном війни та поставила крапку в ситуації.
- Олександр Терен також зізнався, що не зміг відчути "шаленого кохання". Тоді як Інна сказала, що знов помилилась у своєму виборі.