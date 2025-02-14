Волонтерка та бізнесвумен Інна Бєлєнь після розставання з Олександром Тереном залишила каблучку. Але зняла її та поклала до всіх своїх прикрас. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".
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Переможниця "Холостяка" зізналась, що тепер не знає, що робити з прикрасою. На що ведуча запропонувала викинути її в море.
Я ж не настільки дурна. Тоді краще вже ломбард, а гроші на допомогу ЗСУ,
– відповіла Інна Бєлєнь.
Коштовності Інни Бєлєнь та каблучка від Терена / Скриншот з відео
До того ж дівчина все ще зберігає листи з "Холостяка", де Олександр запрошує її на побачення. Попри біль розставання, Інна не жалкує про участь в реаліті-шоу.
"Іноді кажуть: "Краще б ти з ним не знайомилась". Чи: "Краще б ти не пішла на шоу". Ні, ці моменти, ця ейфорія, ці емоції, ці почуття – я б ще раз їх пережила", – поділилась Бєлєнь.
Стосунки Олександра Терена та Інни Бєлєнь
- Коли камери на шоу "Холостяк" вимкнулися, Олександр та Інна спробували будувати стосунки поза проєктом. Однак їм не вдалося створити сім'ю, тож пара повідомила, що прийняла рішення розійтися.
- Ветеран і волонтерка не хотіли виносити сварки у публічний простір. Але через численні хейтерські коментарі Олександр Терен різко звернувся до підписників Інни з проханням "від*батися". Бєлєнь натомість попросила не чіпати її аудиторію й записала відео, де сказала, що не хоче суперечки з ветераном війни та поставила крапку в ситуації.
- Олександр Терен також зізнався, що не зміг відчути "шаленого кохання". Тоді як Інна сказала, що знов помилилась у своєму виборі.