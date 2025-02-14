Волонтер и бизнесвумен Инна Белень после расставания с Александром Тереном оставила кольцо. Но сняла его и положила ко всем своим украшениям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Люкс ФМ".

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Победительница "Холостяка" призналась, что теперь не знает, что делать с украшением. На что ведущая предложила выбросить его в море.

Я же не настолько глупая. Тогда лучше уж ломбард, а деньги на помощь ВСУ,

– ответила Инна Белень.



Драгоценности Инны Белень и кольцо от Терена / Скриншот из видео

К тому же девушка все еще хранит письма с "Холостяка", где Александр приглашает ее на свидание. Несмотря на боль расставания, Инна не жалеет об участии в реалити-шоу.

"Иногда говорят: "Лучше бы ты с ним не знакомилась". Или: "Лучше бы ты не пошла на шоу". Нет, эти моменты, эта эйфория, эти эмоции, эти чувства – я бы еще раз их пережила", – поделилась Белень.

Отношения Александра Терена и Инны Белень