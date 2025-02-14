Волонтер и бизнесвумен Инна Белень после расставания с Александром Тереном оставила кольцо. Но сняла его и положила ко всем своим украшениям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Люкс ФМ".
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Победительница "Холостяка" призналась, что теперь не знает, что делать с украшением. На что ведущая предложила выбросить его в море.
Я же не настолько глупая. Тогда лучше уж ломбард, а деньги на помощь ВСУ,
– ответила Инна Белень.
Драгоценности Инны Белень и кольцо от Терена / Скриншот из видео
К тому же девушка все еще хранит письма с "Холостяка", где Александр приглашает ее на свидание. Несмотря на боль расставания, Инна не жалеет об участии в реалити-шоу.
"Иногда говорят: "Лучше бы ты с ним не знакомилась". Или: "Лучше бы ты не пошла на шоу". Нет, эти моменты, эта эйфория, эти эмоции, эти чувства – я бы еще раз их пережила", – поделилась Белень.
Отношения Александра Терена и Инны Белень
- Когда камеры на шоу "Холостяк" выключились, Александр и Инна попытались строить отношения вне проекта. Однако им не удалось создать семью, поэтому пара сообщила, что приняла решение разойтись и двигаться отдельно.
- Ветеран и волонтер не хотели выносить ссоры в публичное пространство. Но из-за многочисленных хейтерских комментариев Александр Терен резко обратился к подписчикам Инны с просьбой "от*баться". Белень взамен попросила не трогать ее аудиторию и записала видео, где сказала, что не хочет спора с ветераном войны и поставила точку в ситуации.
- Александр Терен также признался, что не смог почувствовать "безумной любви". Тогда как Инна сказала, что вновь ошиблась в своем выборе.