Переможниця "Холостяка" зробила пластичну операцію: на які зміни вона наважилась

Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь після тривалої паузи вийшла на зв'язок. Вона розповіла свою історію й зізналась, що наважилась на операцію.

Інна Бєлєнь повідомила, що зробила пластику грудей та підборіддя. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До слова Melovin переніс операцію, яку відкладав роками: "Одне з найкращих рішень у житті"

Переможниця "Холостяка" зауважила, що це рішення не було спонтанним. У дитинстві у неї був кіфосколіоз – викривлення хребта, через яке грудна клітка розвивається асиметрично. В юності в Інни був гормональний збій, вона набрала 10 кілограмів.

Ці кілограми я скинула дуже швидко. Але хочу, щоб ви звернули увагу на одну частину мого тіла. І на те, як вона реагувала на різкі коливання ваги. Коли втрачаєш 10 кілограмів – з пишних і підтягнутих грудей виходить форма, яку вже не дуже хочеться бачити без бюстгальтера. А якщо додати історію зі сколіозом – усе ускладнюється. Груди не лише втратили форму, а й стали асиметричні,

– зізналась Інна Бєлєнь.

Блогерка додала, що груди неможливо підтягнути ні спортом, ні харчуванням. Саме тому вона наважилась на операцію. А згодом вирішила й скорегувати ще одну частину тіла.

"Щойно приїхавши в лікарню, я ошелешила всіх. Попросила покликати ще одного хірурга, бо вирішила – буде ще одна операція. М'язи шиї в постійній напрузі. Це створює "баласт". Це не гарно, це виглядає як друге-третє підборіддя", – зазначила Інна.

Інна Бєлєнь про те, чому наважилась на операцію / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, раніше про пластичну операцію розповіла блогерка Юлія Верба. Після народження дитини вона наважилась на підтяжку грудей. Та після хірургічного втручання у неї почались ускладнення.