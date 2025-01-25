Втекла від проблем, – обраниця "Холостяка" розповіла, де перебуває після сварки з Тереном

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь після сварки з Олександром Тереном відправилась до Харкова. У мережі підозрюють, що у пари з'явилися проблеми в стосунках.

Після сварки з Олександром Тереном Інна Бєлєнь вийшла на зв'язок в інстаграм-сторіз. Вона відповіла на найпоширеніші запитання підписників, передає 24 Канал.

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Зараз Інна Бєлєнь перебуває у рідному місті – Харкові. Та вона зазначила, що планує повернутись до Києва і розвивати свій бізнес у столиці. Також дівчина натякнула на проблеми в стосунках.

Місце дислокації – це Київ. У Харків я просто втекла від проблем. Бо тут вдома і тут класно. У Києві багато планів, інтерв'ю, купа крутих справ на мене чекає,

– сказала переможниця проєкту.

На запитання про те, де тим часом перебуває Олександр Терен, та що зараз з їхніми стосунками, Інна відповіла завуальовано.

"Я можу сказати, що перебуваю в Харкові. Олександр Будько пише свою другу книгу", – відповіла Бєлєнь.

Інна Бєлєнь про життя в Харкові та стосунки з Тереном: відео

Нагадаємо, в Олександра та Інни виявилися суперечливі позиції щодо мовного питання. Їхній конфлікт вийшов у публічну площину. За словами самого Олександра Терена, він не розійшовся з Інною – стосунки пари тривають.

Чи спілкується Інна з Юстиною

Інна Бєлєнь також відповіла на запитання про те, чи підтримує вона стосунки з Юстиною Багай.

"Звісно. Мали разом їхати в Карпати, але в мене така драма була, що мені було не до цього. Але вона на зв'язку", – розповіла переможниця "Холостяка".



Інна про спілкування з Юстиною / Фото з інстаграм-сторіз