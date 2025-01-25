После ссоры с Александром Тереном Инна Белень вышла на связь в инстаграм-сториз. Она ответила на самые распространенные вопросы подписчиков, передает 24 Канал.

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Сейчас Инна Белень находится в родном городе – Харькове. Но она отметила, что планирует вернуться в Киев и развивать свой бизнес в столице. Также девушка намекнула на проблемы в отношениях.

Место дислокации – это Киев. В Харьков я просто сбежала от проблем. Потому что здесь дома и здесь классно. В Киеве много планов, интервью, куча крутых дел меня ждет,

– сказала победительница проекта.

На вопрос о том, где тем временем находится Александр Терен, и что сейчас с их отношениями, Инна ответила завуалированно.

"Я могу сказать, что нахожусь в Харькове. Александр Будько пишет свою вторую книгу", – ответила Белень.

Инна Белень о жизни в Харькове и отношениях с Тереном: видео

Напомним, у Александра и Инны оказались противоречивые позиции по языковому вопросу. Их конфликт вышел в публичную плоскость. По словам самого Александра Терена, он не разошелся с Инной – отношения пары продолжаются.

Общается ли Инна с Юстиной

Инна Белень также ответила на вопрос о том, поддерживает ли она отношения с Юстиной Багай.

"Конечно. Должны были вместе ехать в Карпаты, но у меня такая драма была, что мне было не до этого. Но она на связи", – рассказала победительница "Холостяка".



Инна об общении с Юстиной / Фото из инстаграм-сториз