Тішусь, що більше не побачу цей монтаж, – переможниця "Холостяка" заінтригувала заявою

Надін Головчук звернулась до шанувальників після перемоги у "Холостяку". Дівчина натякнула, що залишилась незадоволеною тим, як змонтували проєкт.

Переможниця "Холостяка" Надін Головчук звернулась до фанів після випуску фінального епізоду. Про це пише 24 Канал з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

Обраниця Тараса Цимбалюка подякувала за привітання й підтримку. Вона зізналась, що цього їй дуже не вистачало на проєкті.

Надін заінтригувала заявою про те, що їй належить розповісти публіці ще багато цікавої інформації. Також вона натякнула, що через монтаж проєкт був показаний неправдиво.

Тепер тільки зібрати всі думки в купу та придумати, як вивільнити все, точніше, в якому ключі. Тішуся, що більше (маю надію) не побачу цей монтаж. Тепер тільки поповнювати ресурс, а не витрачати його,

Надін звернулась до фанів / Фото з інстаграм-сторіз

На монтаж у "Холостяку" також скаржилась інша учасниця проєкту, Софія Шамія. На сторінці у тредсі дівчина поскаржилась, що через "нарізки" у глядачів склалось враження, наче вона постійно нагадує про своє звання "Міс України".

Що відомо про Надін Головчук?