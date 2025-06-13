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Show24 Телешоу Переможниця "МастерШеф-14" розсекретила, на що витратила виграш
13 червня, 20:22
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Переможниця "МастерШеф-14" розсекретила, на що витратила виграш

Марія Примич
Основні тези
  • Наталка Нікішина, переможниця 14 сезону "МастерШеф", частину грошей з виграшу задонатила, а решту відклала на свою справу.
  • Наразі вона активно розвиває свій блог, має понад 60 тисяч підписників, волонтерить, співпрацює з"Землячками" та проводить майстер-класи.

Переможниця 14 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Наталка Нікішина зізналась, на що витратила свій виграш. Також вона розповіла, чи займається після перемоги на проєкті.

Подробицями Нікішина поділилась у проєкті "По хатах" від "Люкс ФМ", передає Show 24. За перемогу на "МастерШеф" вона отримала 500 тисяч гривень. 

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Наталка Нікішина розповіла, що частину грошей, які виграла на "МастерШеф", задонатила, а іншу – відклала.

Я купила собі все необхідне, що мені потрібно було одразу для того, щоб почати блог. Все інше я відклала на свою справу, скоріш за все. Хай лежить, 
– поділилась фудблогерка.

Чим Наталка Нікішина зараз займається

Зараз Нікішина активно розвиває свій блог. Наразі інстаграм-сторінка Наталки налічує понад 60 тисяч підписників. Також дівчина волонтерить, співпрацює з громадською організацією "Землячки" та проводить майстер-класи.

В принципі, продовжую свій шлях у фудінфлуенсерстві, медіа, блозі, 
– зазначила Нікішина. 

Наталка Нікішина у проєкті "По хатах": дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми писали матеріал, як живуть усі переможці "МастерШеф"