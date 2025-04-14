Від "Супермами" до Ms USA Universe 2025: українка перемогла на американському конкурсі краси

Олена Золотарьова, відома за перемогою в четвертому сезоні шоу "Супермама", здобула корону Ms USA Universe 2025. Цікаво, що вона не єдина українка серед учасниць цьогорічного американського конкурсу краси.

На цьому ж змаганні також виступали представниці Росії та Білорусі, що викликає додаткові запитання. Відтак, Show 24 розповість детальніше про Ms USA Universe та перемогу Олени Золотарьової.

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Так, виявилося, що Олена на Ms USA Universe представляла штат Нью-Джерсі.



Олена Золотарьова на Ms USA Universe / Скриншот з інстаграму

Для довідки! Як свідчать соціальні мережі, Золотарьова наразі мешкає у Флориді разом з донькою Мірою, куди перебралася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Свою перемогу в конкурсі вона присвятила близьким та рідним, які були поруч протягом змагання.

Я стала переможницею Miss USA Universe 2025. Історичний момент. Українка представляла США й перемогла. Але на сцені я – Україна. Я – посол правди про війну та геноцид в Україні. Я допомагаю нашій країні тут, у США, збираю кошти, підтримую армію, дітей, жінок і сім'ї, які постраждали від війни. Моя місія – це любов і правда,

– коментувала участь в конкурсі краси блогерка.

Важливо, що на відміну від офіційних міжнародних конкурсів краси, Ms USA Universe позиціонує себе як альтернативний формат. На офіційному сайті організатори прямо зазначають: "Наша подія – НЕ типовий конкурс краси. Делегатки не витрачають години на репетиції чи вивчення хореографії. Ми про дружбу, зйомки та веселощі".

У цьому змаганні брала участь ще одна українка – Андріана Пущак, яка представляла штат Іллінойс. Вона отримала титул першої віцеміс.

Раніше ми писали матеріал в якому розповіли, що відомо про Адріану Пущак.

Серед інших учасниць були представниці Росії та Білорусі – Марина Ефіркіна, Ксенія Юр'єва, Юлія Хадарцева та інші.

В Ms USA Universe-2025 брали участь росіянки / Скриншоти з інстаграму

Згідно з інформацією організаторів, основна мета конкурсу – створити платформу для жінок з різних культур та країн, де вони могли б об'єднатися, поділитися своїми захопленнями та просувати власні ініціативи. "Ми надаємо кожній нашій королеві досвід світового рівня та унікальну можливість", – стверджують на сайті конкурсу.

Сайт Ms USA Univers / Скриншоти з мережі

Зауважимо, що свої соцмережі Олена Золотарьова веде російською мовою, вона пояснила, що робить це тому, що спілкується російською в повсякденному житті.



Олена Золотарьова висловилась про спілкування російською / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Після участі в конкурсі краси Олена подякувала людям, які підтримують її, а інших закликала займатися своїми справами й наголосила, що не може подобатись усім.