На этом же соревновании также выступали представительницы России и Беларуси, что вызывает дополнительные вопросы. Поэтому, Show 24 расскажет подробнее об этом конкурсе и победе Елены Золотаревой.

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Так, оказалось, что Елена Золотарева на Ms USA Universe представляла штат Нью-Джерси.



Елена Золотарева на Ms USA Universe / Скриншот из инстаграма

Для справки! Как свидетельствуют социальные сети, Елена сейчас живет во Флориде вместе с дочерью Мирой, куда перебралась после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Свою победу в конкурсе она посвятила близким и родным, которые поддерживали ее в течение соревнования.

Я стала победительницей Miss USA Universe 2025. Исторический момент. Украинка представляла США и победила! Но на сцене я – Украина. Я – посол правды о войне и геноциде в Украине. Я помогаю нашей стране здесь, в США, собираю средства, поддерживаю армию, детей, женщин и семьи, пострадавших от войны. Моя миссия – это любовь и правда,

– комментировала свою победу Елена.

Важно, что в отличие от официальных международных соревнований красоты, Ms USA Universe позиционирует себя как альтернативный формат. На официальном сайте организаторы прямо отмечают: "Наше событие – НЕ типичный конкурс красоты. Делегатки не тратят часы на репетиции или изучение хореографии. Мы все о дружбе, съемки и веселье".

В этом же соревновании участвовала еще одна украинка – Андриана Пущак, которая представляла штат Иллинойс. Она получила титул первой вице-мисс.

Ранее мы писали материал в котором рассказали, что известно об Адриане Пущак.

Среди других участниц были представительницы России и Беларуси – Марина Ефиркина, Ксения Юрьева, Юлия Хадарцева и другие.

В Ms USA Universe-2025 участвовали россиянки / Скриншоты из инстаграма

Согласно информации организаторов, основная цель конкурса – создать платформу для женщин из разных культур и стран, где они могли бы объединиться, поделиться своими увлечениями и продвигать собственные инициативы. "Мы предоставляем каждой нашей королеве опыт мирового уровня и уникальную возможность", – утверждают на сайте конкурса.

Сайт Ms USA Univers / Скриншоты из сети

Заметим, что свои соцсети Елена Золотарева ведет на русском языке, она объяснила, что делает это потому, что общается на русском в повседневной жизни.



Елена Золотарева высказалась об общении на русском / Скриншоты из инстаграм-сторис