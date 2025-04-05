Адриана Пущак, украинка, которая живет в Соединенных Штатах, 9 апреля отправляется в Лас-Вегас на конкурс красоты Mis USA & Mis Universe. Она представит штат Иллинойс и поборется за главную корону Америки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу девушки.

Интересно Как сегодня живет "Мисс Украина" Анна Заячковская, которая стала жертвой домашнего насилия

Адриана Пущак рассказала, что в конкурсе могут участвовать девушки разных возрастных категорий и статусов. Она относится к категории 30+, незамужем и имеет рост до 167 сантиметров.

Волнуюсь ли я? Очень. Мне очень страшно. Но своим примером я хочу смотивировать тысячи женщин, что даже после полного отчаяния вы можете увидеть свет. Вы можете любить себя, идти к своим мечтам и сиять на сцене. Главное – это внутренняя красота вашей души,

– поделилась Адриана.

Девушка рассказала, что ради конкурса похудела на 6 килограммов. Она поблагодарила подписчиков за поддержку.

"Желаю успеха себе и горда тем, что я простая девушка из Дрогобыча, без связей, богатых родителей и всяких плюшек – могу достойно показать себя на главной сцене мира в Америке", – добавила Адриана Пущак.

Что известно об Адриане Пущак