Адріана Пущак, українка, яка живе у Сполучених Штатах, 9 квітня вирушає у Лас-Вегас на конкурс краси Mis USA& Mis Universe. Вона представить штат Іллінойс та побореться за головну корону Америки. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку дівчини.

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Адріана Пущак розповіла, що в конкурсі можуть брати участь дівчата різних вікових категорій та статусів. Вона належить до категорії 30+, незаміжня та має ріст до 167 сантиметрів.

Чи я хвилююсь? Дуже. Мені дуже страшно. Але своїм прикладом я хочу змотивувати тисячі жінок, що навіть після повного розпачу ви можете побачити світло. Ви можете любити себе, йти до своїх мрій та сяяти на сцені. Головне – це внутрішня краса вашої душі,

– поділилась Адріана.

Дівчина розповіла, що заради конкурсу схудла на 6 кілограмів. Вона подякувала підписникам за підтримку.

"Бажаю успіху собі та горда тим, що я проста дівчина з Дрогобича, без зв'язків, багатих батьків і всяких плюшок – можу достойно показати себе на головній сцені світу в Америці", – додала Адріана Пущак.

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