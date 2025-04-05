Адріана Пущак, українка, яка живе у Сполучених Штатах, 9 квітня вирушає у Лас-Вегас на конкурс краси Mis USA& Mis Universe. Вона представить штат Іллінойс та побореться за головну корону Америки. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку дівчини.
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Адріана Пущак розповіла, що в конкурсі можуть брати участь дівчата різних вікових категорій та статусів. Вона належить до категорії 30+, незаміжня та має ріст до 167 сантиметрів.
Чи я хвилююсь? Дуже. Мені дуже страшно. Але своїм прикладом я хочу змотивувати тисячі жінок, що навіть після повного розпачу ви можете побачити світло. Ви можете любити себе, йти до своїх мрій та сяяти на сцені. Головне – це внутрішня краса вашої душі,
– поділилась Адріана.
Дівчина розповіла, що заради конкурсу схудла на 6 кілограмів. Вона подякувала підписникам за підтримку.
"Бажаю успіху собі та горда тим, що я проста дівчина з Дрогобича, без зв'язків, багатих батьків і всяких плюшок – можу достойно показати себе на головній сцені світу в Америці", – додала Адріана Пущак.
Що відомо про Адріану Пущак
- Адріана Пущак – майстриня перманентного макіяжу, тренерка та суддя на міжнародних змаганнях у цій сфері, а також блогерка. Вона народилась у Дрогобичі Львівської області, навчалась у Львові в університеті внутрішніх справ.
- На початку повномасштабного вторгнення дівчина переїхала до Польщі, згодом полетіла до Мадриду, де прожила рік. А пізніше емігрувала до Сполучених Штатів.
- На сторінці Адріани небагато згадок про війну в Україні. Та в інтерв'ю "Свої Американці" вона заявила, що допомагає країні та займається благодійністю, але "не хайпує на цьому" в соцмережах.
- Адріана Пущак виховує доньку Ванессу, якій у травні виповниться 9 років.