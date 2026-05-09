Переможниця Євробачення відмовилася виступати на ювілейному шоу у Відні і назвала причину

Турецька співачка Сертаб Еренер, переможниця Євробачення-2003, відмовилась виступити у фіналі Євробачення-2026.

Про це вона повідомила у своїх інстаграм-сторіс і навіть розкрила причину такого свого рішення.

Гранд-фінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення запланований на 16 травня і відбудеться у Відні на арені Wiener Stadthalle.

Артистка вирішила відмовитися від участі в шоу через складну міжнародну ситуацію. Також вона зазначила, що на цю дату у неї вже запланований концерт. Виступ відбудеться у Стамбулі на майданчику KüçükÇiftlik Park.

Я вам скажу дещо, чого ніхто не знає: мене запросили до Відня на фінальний вечір, щоб виступити на Євробаченні. Але через поточну світову політичну ситуацію я не захотіла там бути. І, крім того, 16 травня в мене вже був запланований власний концерт,

– сказала Сертаб Еренер.

Відео з цією заявою зберегли користувачі та опублікували на ютуб-каналі New Türk Tv.

Водночас організатори Євробачення все одно підготували для фіналу окремий виступ із зірками минулих років. Серед них будуть і українські артистки. Зокрема, на сцені з'являться Руслана, переможниця 2004 року з піснею "Дикі танці", та Вєрка Сердючка, яка у 2007 році посіла друге місце з хітом Dancing Lasha Tumbai.

Також виступлять Олександр Рибак, Lordi, Max Mutzke, Крістіан Костов та Еріка Вікман. Це буде спеціальний інтервал-акт під назвою "Свято! – Найкраще возз'єднання всіх зірок Євробачення". Про це повідомили на сайті Євробачення.

Що відомо про участь Туреччини в Євробаченні?

Туреччина вперше взяла участь у Євробаченні у 1975 році. Відтоді країна виходила на сцену конкурсу 34 рази. Найбільший успіх приніс виступ Сертаб Еренер, яка у 2003 році перемогла з піснею Everyway That I Can.

Водночас у 2012 році Туреччина вирішила припинити участь у конкурсі. Причиною стали незгоди з новими правилами голосування та форматом фіналу. Зокрема, країні не подобалося, що частину результату визначає журі, а частину – глядачі, а також що деякі країни автоматично потрапляють у фінал без відбору. Йдеться про так звану Big Five – це Італія, Німеччина, Франція, Іспанія та Велика Британія. Ці країни проходять у фінал без відбору, оскільки є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).