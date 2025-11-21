Скандал на "Міс Всесвіт 2025": колишній суддя звинуватив "Міс Мексику" у несправедливій перемозі

Колишній член журі конкурсу "Міс Всесвіт 2025" Омар Арфуш заявив, що переможниця конкурсу здобула корону несправедливо. За словами судді, титул нібито був визначений заздалегідь.

Крім того, він стверджує, що організатори могли маніпулювати голосуванням заради власного бізнесу. Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в інстаграмі.

Так, Омар Арфуш, піаніст, композитор і бізнесмен, цьогоріч увійшов до складу журі "Міс Всесвіт", проте незадовго до фіналу заявив про відставку. Він зазначив, що за два дні до фіналу відбулося таємне голосування.

Я не міг виступати перед публікою та камерами, вдаючи, що легітимізую голосування, у якому не брав участі,

– зазначив Арфуш.

Згодом він повідомив, що вже консультувався з однією з провідних юридичних фірм Нью-Йорка щодо можливого подання скарги до Офісу Генерального прокурора проти Організації "Міс Всесвіт". За його словами, порушення включають:

шахрайство та маніпуляції голосуванням;

конфлікт інтересів у складі журі (один із суддів, який проводив таємне голосування, мав особисті романтичні стосунки з учасницею);

порушення принципів чесної конкуренції.

Пізніше Омар Арфуш опублікував ще один допис, де написав, що "Міс Мексика" – фальшива переможниця.

Я в ефірі Americain HBO за добу до фіналу "Міс Всесвіт" заявив, що "Міс Мексика" виграє, тому що власник конкурсу Рауль Роча веде бізнес з батьком Фатіми Бош… Тиждень тому в Дубаї Рауль Роча і його син попросили мене віддати голос за Фатіму Бош, пояснивши, що її перемога вигідна для нашої спільної справи,

– написав колишній член журі конкурсу "Міс Всесвіт".



Суддя "Міс Всесвіт 2025" звинуватив "Міс Мексика" у несправедливій перемозі / Скриншот з інстаграму

Що відомо про фінал "Міс Всесвіт-2025" та представницю України?