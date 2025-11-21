Скандал на "Мисс Вселенная 2025": бывший судья обвинил "Мисс Мексику" в несправедливой победе

Бывший член жюри конкурса "Мисс Вселенная 2025" Омар Арфуш заявил, что победительница конкурса получила корону несправедливо. По словам судьи, титул якобы был определен заранее.

Кроме того, он утверждает, что организаторы могли манипулировать голосованием ради собственного бизнеса. Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в инстаграме.

Так, Омар Арфуш, пианист, композитор и бизнесмен, в этом году вошел в состав жюри "Мисс Вселенная", однако незадолго до финала заявил об отставке. Он заявил, что за два дня до финала состоялось тайное голосование.

Я не мог выступать перед публикой и камерами, делая вид, что легитимизирую голосование, в котором не участвовал,

– отметил Арфуш.

Он уже консультировался с одной из ведущих юридических фирм Нью-Йорка относительно возможной подачи жалобы в Офис Генерального прокурора против Организации "Мисс Вселенная". По его словам, нарушения включают:

мошенничество и манипуляции голосованием;

конфликт интересов в составе жюри (один из судей, который проводил тайное голосование, имел личные романтические отношения с участницей);

нарушение принципов честной конкуренции.

Позже Омар Арфуш опубликовал еще один пост, где написал, что "Мисс Мексика" – фальшивая победительница.

Я в эфире Americain HBO за сутки до финала "Мисс Вселенная" заявил, что "Мисс Мексика" выиграет, потому что владелец конкурса Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош... Неделю назад в Дубае Рауль Роча и его сын попросили меня отдать голос за Фатиму Бош, объяснив, что ее победа выгодна для нашего общего дела,

– написал бывший член жюри конкурса "Мисс Вселенная".



Судья "Мисс Вселенная 2025" обвинил "Мисс Мексика" в несправедливой победе / Скриншот из инстаграма

