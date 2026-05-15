Європа була у захваті: що відомо про переможців України на Євробаченні

Україна бере участь у співочому конкурсі з 2003 року. За цей час ми тричі забирали кубок переможця. Вперше це сталось у 2004 році, вдруге – у 2016 році, а втретє – у 2022 році.

Цікаво, що роки, коли ми посідали перші місця, були особливими в історії України. Це – Помаранчева революція, перші роки війни на Донбасі, коли Росія окупувала Крим, а також початок повномасштабної війни. Кожен представник нашої країни по праву отримав свою перемогу, хоч країна-агресорка досі намагається довести, що виграш України – політичний. Та кому цікава думка тих, хто в останні роки навіть не представлений на Євробаченні.

Оскільки ювілейний конкурс зараз у розпалі, то 24 Канал пропонує дізнатись цікаву інформацію про трьох українських переможців, яких Європа полюбила усім серцем.

Руслана – Wild Dances (2004)

Українська співачка представляла нашу країну у Стамбулі з "Дикими танцями". Її перемога була першою для України, і що цікаво, це був другий рік, коли наша країна брала участь у Євробаченні.

Пісня поєднала карпатські мотиви, сучасну хореографію та енергійне шоу. Тоді Руслана отримала 280 балів.

Козирем співачки стало й те, що на пресконференції вона пригощала журналістів горілкою, салом і навіть вчила грати на трембіті.

На виступ вона одягла шкіряний костюм з хутряною накидкою, що нагадувало образ амазонки. І це точно відіграло свою роль, коли визначали переможця конкурсу.

Джамала – "1944" (2016)

У 2015 році Україна не брала участі у конкурсі через війну, але вже через рік нашу країну представила Джамала з піснею "1944". Артистка виступала у Стокгольмі, а її трек розповідав про трагічні події минулого, які не повинні повторитися знову. На написання композиції зірку надихнули розповіді її бабусі про депортацію кримських татар та анексія Криму. Так вперше на сцені Євробачення прозвучала кримськотатарська мова.

Європейці відчули меседж виконавиці, тому Джамала отримала 534 бали та здобула перемогу.

І як без цього. Росіяни заявляли про політизованість тексту, однак Європейська мовна спілка визнала, що трек не порушив правил конкурсу.

А що стосується її образу, то на співачці був костюм синього кольору. Штани розшиті мереживним візерунком, а об'ємні рукави додали жіночності образу. До слова, костюм створював Іван Фролов.

Після такого успіху артистка підписала контракт із Universal Music Group, який випустив її альбом "1944" в Європі та у США. А у 2023 році ця пісня потрапила у трійку найкращих пісень Євробачення, за версією британського видання The Guardian.

Крім того, у 2024 році артистка була єдиним представником українського шоубізнесу, хто заспівав на Олімпіаді-2024 у Парижі. Тоді Джамала використала момент і нагадала, що Україна потребує підтримки.

Kalush Orchestra – Stefania (2022)

Гурт був створений у 2021 році, а вже за рік поїхав представляти Україну на Євробачення, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Український колектив вирушив представляти нашу країну до італійського Турина.

Трек був написаний ще до початку великої війни, однак після Євробачення він став неофіційним символом підтримки матерів і рідної землі. Після виступу Олег Псюк на сцені вигукнув: "Help Mariupol, help Azovstal now!". Українці добре пам'ятають як тоді вся країна переживала за захисників у Маріуполі, які опинились у ворожому оточенні. Та у мережі одразу почали писати, що це порушує правила конкурсу, який "поза політикою", однак Україну ніхто не дискваліфікував.

Kalush Orchestra отримали 192 бали від журі та 439 балів від глядачів, що на той момент стало рекордним публічним голосуванням. Після конкурсу колектив продав нагороду у вигляді кришталевого мікрофона, а отримані кошти було передано на ЗСУ.

Чимало єврофанів казали, що Україна здобула незаслужену перемогу. Мовляв, гурт переміг тільки через то, що в їхній країні йде війна.

Виступ гурту був по-справжньому унікальним. Артисти зібрали автентичне вбрання з музеїв по всій країні, а рожева панамка стала родзинкою номера. Копію головного убору потім вдягали на себе фани Євробачення, а оригінал продали на благодійному аукціоні.

Після перемоги пісня Stefania очолила чарти Apple Music в Польщі, Латвії, Литви, Естонії та стала найбільш прослуховуваним треком у східноєвропейських і центральноазійських країнах.

Пізніше про гурт заговорили у США, адже світлина Kalush Orchestra з'явилась на Таймс-Сквер.

Цікаво, що вчора, 14 травня, було рівно 4 роки як Kalush Orchestra перемогли на співочому конкурсі.

Чи маєш шанс на перемогу LELÉKA у Євробаченні-2026?

Як eurovisionworld станом на 14 травня, представниця України зараз знаходиться на 10 місці у загальному рейтингу з коефіцієнтом перемоги всього у 2%.

А от у першу трійку входять: Фінляндія – 37%, Греція – 13% і Данія – 11%.