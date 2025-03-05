Кабмін відповів на петицію про заборону російськомовної музики в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розглянув петицію, в якій автори звернулися з пропозицією заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах. У Кабміні зазначили, що наразі немає можливостей ухвалити таке рішення.

У міжнародному праві та українському законодавстві немає правових підстав для того, щоб забороняти чи обмежувати музику за мовною ознакою. Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів України, передає 24 Канал.

До теми Мінкульт відповів на петицію про блокування пісень російською мовою в Україні

У відповіді Шмигаль додає, що нормативну та законодавчу базу варто вдосконалити для безпеки України в інформаційному полі. У цьому може допомогти обмеження російського контенту – музики, пісень, кліпів, що створені країною-агресором.

У Європі вже діють відповідні законодавчі акти, що зменшують ризики та загрози для демократичного процесу. Уряд вже працює над українськими аналогами.

Шмигаль доручив Міністерству культури, Мінцифрі та Міністерству юстиції додатково опрацювати питання про обмеження російськомовної музики та дати відповідь авторам петиції.

Контекст та деталі

Попри третій рік повномасштабного вторгнення російська музика лідирує в чартах стримінгових платформ. У зв'язку з цим до Кабміну звернулися з пропозицією заборонити російськомовний контент в Україні. Менш ніж за тиждень петиція набрала потрібну кількість голосів.

Автори наголошують, чому важливо заборонити російськомовні пісні: задля національної безпеки, обмеження фінансування агресії та поширення російської пропаганди.