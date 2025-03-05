В международном праве и украинском законодательстве нет правовых оснований для того, чтобы запрещать или ограничивать музыку по языковому признаку. Об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины, передает 24 Канал.

К теме Минкульт ответил на петицию о блокировании песен на русском языке в Украине

В ответе Шмыгаль добавляет, что нормативную и законодательную базу следует усовершенствовать для безопасности Украины в информационном поле. В этом может помочь ограничение российского контента – музыки, песен, клипов, созданных страной-агрессором.

В Европе уже действуют соответствующие законодательные акты, уменьшающие риски и угрозы для демократического процесса. Правительство уже работает над украинскими аналогами.

Шмыгаль поручил Министерству культуры, Минцифре и Министерству юстиции дополнительно проработать вопрос об ограничении русскоязычной музыки и дать ответ авторам петиции.

Контекст и детали

Несмотря на третий год полномасштабного вторжения российская музыка лидирует в чартах стриминговых платформ. В связи с этим в Кабмин обратились с предложением запретить русскоязычный контент в Украине. Менее чем за неделю петиция набрала нужное количество голосов.

Авторы отмечают, почему важно запретить русскоязычные песни: для национальной безопасности, ограничения финансирования агрессии и распространения российской пропаганды.