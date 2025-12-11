TikTok оприлюднив список найпопулярніших трендів, співаків і пісень 2025 року

Оскільки 2025 рік підходить до свого логічного завершення, то компанії починають підбивати підсумки. Цьогоріч у мережі було чимало трендів, а у світі шоубізнесу з'явились нові імена.

Компанія уже розклала всі підсумки по поличках.

Тренд року

Найпопулярніший тренд цього року знімали під трек Anxiety від Doechii. Цікаво, що демоверсія синглу була записана ще у 2019 році, однак у 2025 – користувачі просили про її реліз. І не дарма. Після виходу синглу одразу завірусився танцювальний флешмоб. Люди надихались танцем із серіалу "Принц із Беверлі-Гіллз".

Anxiety – Doechii: дивіться відео онлайн

Загалом у тіктоці відзняли 10 мільйонів роликів, які отримали 51 мільярд переглядів. Крім того, трек потрапив до першої десятки Billboard Hot 100 та отримав п'ять номінацій на Grammy.

Артист року

Можна сміливо стверджувати, що сенсацією року став гурт Katseye. Це дівочий колектив, який складається з учасниць із США, Південної Кореї, Швейцарії та Філіппін. У 2025 році дівчата заслужено отримали аж 30 мільярдів переглядів у застосунку.

Пісня року

У цій номінації перемогла пісня, яка має вже багато років, а саме – Pretty Little Baby співачки Конні Френсіс. Трек був записаний у 1962 році.

Найчастіше композицію брали для відео з дітьми або тваринками. Як йдеться у повідомленні компанії, пісню використали для 28 мільйонів роликів, які зібрали понад 68 мільярдів переглядів.

На жаль, у липні цього року видання The New York Times повідомило, що Конні Френсіс померла на 88-му році життя.

Треки, які зберігали найчастіше

У тіктоці є цікава функція, яка дозволяє зберігати треки із застосунку до стримінгових платформ. У 2025 році вона перетнула межу у 3 мільярди збережень.

Найчастіше до збережень користувачі потрапляли треки Тейлор Свіфт, а особливо її новий альбом – The Life of a Showgirl.

Піснею, яка найчастіше опинялась у збереженнях користувачів, стала Back to Friends, яку виконує Sombr. У тіктоці її використали для 7,7 мільйона роликів.

А серед альбомів у лідерах опинився So Close To What від Тейт Макрей.

Автор року

За версією тікток, найкраща авторка 2025 року – Ejae. Саме вона працювала над саундтреком до фільму "Кейпоп-мисливці на демонів".

На пісню Golden відзняли майже 10 мільйонів роликів, які загалом отримали 23 мільярди переглядів.

Цікаво, що мультфільм "Кейпоп-мисливці на демонів" став найпопулярнішим фільмом на Netflix, зібравши 236 мільйонів переглядів за два місяці.