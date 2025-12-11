TikTok обнародовал список самых популярных трендов, певцов и песен 2025 года

Поскольку 2025 год подходит к своему логическому завершению, то компании начинают подводить итоги. В этом году в сети было немало трендов, а в мире шоу-бизнеса появились новые имена.

Компания уже разложила все итоги по полочкам, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok.

Важно Исландия отказалась от участия в Евровидении-2026

Тренд года

Самый популярный тренд этого года снимали под трек Anxiety от Doechii. Интересно, что демоверсия сингла была записана еще в 2019 году, однако в 2025 – пользователи просили о ее релизе. И не зря. После выхода сингла сразу завирусился танцевальный флешмоб. Люди вдохновлялись танцем из сериала "Принц из Беверли-Хиллз".

Anxiety – Doechii: смотрите видео онлайн

Всего в тиктоке отсняли 10 миллионов роликов, которые получили 51 миллиард просмотров. Кроме того, трек попал в первую десятку Billboard Hot 100 и получил пять номинаций на Grammy.

Артист года

Можно смело утверждать, что сенсацией года стала группа Katseye. Это девичий коллектив, состоящий из участниц из США, Южной Кореи, Швейцарии и Филиппин. В 2025 году девушки заслуженно получили аж 30 миллиардов просмотров в приложении.

Песня года

В этой номинации победила песня, которая имеет уже много лет, а именно – Pretty Little Baby певицы Конни Фрэнсис. Трек был записан в 1962 году.

Чаще всего композицию брали для видео с детьми или животными. Как говорится в сообщении компании, песню использовали для 28 миллионов роликов, которые собрали более 68 миллиардов просмотров.

К сожалению, в июле этого года издание The New York Times сообщило, что Конни Фрэнсис умерла на 88-м году жизни.

Треки, которые сохраняли чаще всего

В тиктоке есть интересная функция, которая позволяет сохранять треки из приложения к стриминговым платформам. В 2025 году она пересекла границу в 3 миллиарда сохранений.

Чаще всего в сохранения пользователи попадали треки Тейлор Свифт, а особенно ее новый альбом – The Life of a Showgirl.

Песней, которая чаще всего оказывалась в сохранениях пользователей, стала Back to Friends, которую исполняет Sombr. В тиктоке ее использовали для 7,7 миллиона роликов.

А среди альбомов в лидерах оказался So Close To What от Тейт Макрей.

Автор года

По версии тикток, лучшая авторка 2025 года – Ejae. Именно она работала над саундтреком к фильму "Кейпоп-охотники на демонов".

На песню Golden сняли почти 10 миллионов роликов, которые в целом получили 23 миллиарда просмотров.

Интересно, что мультфильм "Кейпоп-охотники на демонов" стал самым популярным фильмом на Netflix, собрав 236 миллионов просмотров за два месяца.