11 декабря, 09:59
3

TikTok обнародовал список самых популярных трендов, певцов и песен 2025 года

Марта Гнат
Основні тези
  • Трендом года стал танцевальный флешмоб под трек Anxiety от Doechii, который получил 51 миллиард просмотров на TikTok.
  • Песней года стала Pretty Little Baby Конни Фрэнсис, использована в 28 миллионах роликов, которые собрали 68 миллиардов просмотров.

Поскольку 2025 год подходит к своему логическому завершению, то компании начинают подводить итоги. В этом году в сети было немало трендов, а в мире шоу-бизнеса появились новые имена.

Компания уже разложила все итоги по полочкам, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok.

Тренд года

Самый популярный тренд этого года снимали под трек Anxiety от Doechii. Интересно, что демоверсия сингла была записана еще в 2019 году, однако в 2025 – пользователи просили о ее релизе. И не зря. После выхода сингла сразу завирусился танцевальный флешмоб. Люди вдохновлялись танцем из сериала "Принц из Беверли-Хиллз".

Anxiety – Doechii: смотрите видео онлайн

Всего в тиктоке отсняли 10 миллионов роликов, которые получили 51 миллиард просмотров. Кроме того, трек попал в первую десятку Billboard Hot 100 и получил пять номинаций на Grammy.

Артист года

Можно смело утверждать, что сенсацией года стала группа Katseye. Это девичий коллектив, состоящий из участниц из США, Южной Кореи, Швейцарии и Филиппин. В 2025 году девушки заслуженно получили аж 30 миллиардов просмотров в приложении.

@katseyeworld “Gnarly” Dance Practice video out now #KATSEYE_Gnarly #Gnarly ♬ Gnarly - KATSEYE

Песня года

В этой номинации победила песня, которая имеет уже много лет, а именно – Pretty Little Baby певицы Конни Фрэнсис. Трек был записан в 1962 году.

Чаще всего композицию брали для видео с детьми или животными. Как говорится в сообщении компании, песню использовали для 28 миллионов роликов, которые собрали более 68 миллиардов просмотров.

@itsletsvibe BabyyyyyyySong:Pretty Little Baby - Connie Francis #PrettyLittleBaby #ConnieFrancis #fyp #แปลเพลง #letsvibe1995 #lyrics #แปลเพลงฮิตtiktok ♬ Pretty Little Baby - Connie Francis

К сожалению, в июле этого года издание The New York Times сообщило, что Конни Фрэнсис умерла на 88-м году жизни.

Треки, которые сохраняли чаще всего

В тиктоке есть интересная функция, которая позволяет сохранять треки из приложения к стриминговым платформам. В 2025 году она пересекла границу в 3 миллиарда сохранений.

Чаще всего в сохранения пользователи попадали треки Тейлор Свифт, а особенно ее новый альбом – The Life of a Showgirl.

@universalmusicjp_intl 【Taylor Swift】テイラー・スウィフトの最新アルバム『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』好評発売中️‍ #taylorswift #TSTheLifeofaShowgirl ♬ The Fate of Ophelia - Taylor Swift

Песней, которая чаще всего оказывалась в сохранениях пользователей, стала Back to Friends, которую исполняет Sombr. В тиктоке ее использовали для 7,7 миллиона роликов.

@atlascomsono Back To Friends | #backtofriends #sombr #fyy #songs #lyrics ♬ som original - ᴀᴛʟᴀs

А среди альбомов в лидерах оказался So Close To What от Тейт Макрей.

Автор года

По версии тикток, лучшая авторка 2025 года – Ejae. Именно она работала над саундтреком к фильму "Кейпоп-охотники на демонов".

На песню Golden сняли почти 10 миллионов роликов, которые в целом получили 23 миллиарда просмотров.

@subthepp Golden - HUNTR/X (Huntrix) ️ | Kpop Demon Hunters / Netflix | Cr. THAISUB : Netflix #แปลเพลง #golden #huntrix #kpopdemonhunters #subthepp ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

Интересно, что мультфильм "Кейпоп-охотники на демонов" стал самым популярным фильмом на Netflix, собрав 236 миллионов просмотров за два месяца.