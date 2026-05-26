COVID нас об'єднав, – Пилип Коляденко відверто висловився про стосунки з дружиною

Учасник гурту KADNAY та проєкту Phil it Пилип Коляденко рідко ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що дружину музиканта звати Нодіра Тураджанова, вона – стилістка по волоссю з Узбекистану.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Коляденко відверто розповів про Нодіру та їхні стосунки.

Пилип Коляденко та Нодіра Тураджанова одружилися під час пандемії коронавірусу. Пара вирішила влаштувати камерне весілля й запросити лише найближчих людей.

В інтерв'ю музикант розповів, чим жінка його підкорила.

Своїм чистим поглядом на життя. Своїм світлом. Вона вміє передавати всю красу цього світу і нести через себе, або бачити, зупиняти мене і говорити: "Подивись, відчуй". Вона мені дуже допомагає: психологічно, морально, підтримкою, людяністю, своїм світлом і теплотою. Підкорила очима, танцями,

– зізнався він.

Коляденко поділився, що вони з дружиною можуть веселитися та сумувати разом. Він додав, що поруч з Нодірою може бути собою. Перед одруженнями пара зустрічалася рік.

Ми швидко почали жити разом через COVID. Вона мене заразила і мені мама каже: "От і лишайся з нею, сиди й хворійте". COVID нас об'єднав. Ми пожили місяць разом. Зрозуміли, що нам комфортно,

– поділився Пилип.

За словами музиканта, Нодіра допомагає проєкту Phil it, зокрема з фотографіями, відео та афішами, адже займалася дизайном.

Я ніколи її не зупиняю. У неї є дуже круте бачення, класне відчуття стилю, нас, мене. Вона різнобарвна робітниця. Вона всім займається. Їй все цікаво. І я їй завжди довіряю,

– зазначив Коляденко.

Що раніше Пилип Коляденко розповідав про стосунки з дружиною?

Раніше Пилип Коляденко розповідав, що познайомився з Нодірою завдяки Дмитру Монатіку, адже жінка працює з зірками. Перед тим як одружитися з коханою, музикант радився з батьками.

"Ми радилися з батьками, говорили з татом і мамою. У нас була бесіда стосовно моєї впевненості в цьому, наскільки це актуально. Бо зараз багато пар, які просто живуть і насолоджуються життям. І чомусь я прийняв таке рішення. Це найсильніша любов і рідність", – зізнався він.

Коляденко також ділився, що вони хочуть дітей, але не найближчим часом. У пари є дві собаки.