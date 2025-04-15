Син Коляденка розкрив деталі свого таємного весілля й зізнався, чи планує з дружиною дітей

Син Дмитра Коляденка, Пилип, який є учасником гурту KADNAY та належить до творчої спілки незалежних українських митців Phil It, рідко коментує особисте життя. Водночас днями він розповів про своє таємне весілля.

Артист одружився понад три роки тому. Також він розкрив подробиці про свою кохану і зізнався, чи планує дітей з дружиною. Повідомляє Show 24 з посиланням на шоу "Смачно та Душевно з Разміком".

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Так, з'ясувалося, що пара побралася в період COVID-19.

Це була дуже тепла й особистісна історія нашої маленької сім’ї. Ми прийшли до РАЦСу малесеньким колом, так воно в тому колі й залишилося, але воно неймовірно важливе для мене. Ми просто живемо своє життя, як відчуваємо, так і робимо,

– поділився музикант.

Інтерв'ю з Пилипом Коляденком: дивіться відео онлайн

Раніше Пилип Коляденко розповідав, що перед весіллям він радився з батьками. Тоді ж музикант зазначив, що його дружина – це "найвпевненіший вибір в людині, яку він бачить поруч".

Як Пилип Коляденко познайомився зі своєю майбутньою дружиною

Обраниця музиканта – перукарка. Жінка працює з зірками й познайомилась з Пилипом завдяки Монатіку.

Що цікаво, жінка родом з Узбекистану. Коляденко молодший розповідав, що поки не бачився з її батьками особисто, але сподівається, що це незабаром станеться.

Пилип поділився, що вони з коханою хочуть дітей, але не найближчим часом. Наразі у них є собаки, яким потрібно теж приділяти багато часу.

Зауважимо, нещодавно акторка Міла Сивацька оголосила, що вийшла заміж.