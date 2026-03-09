Укр Рус
9 березня, 10:43
4

Після розлучення через зраду: актор-воїн Максим Девізоров закрутив роман з колегою

Марія Примич
Основні тези
  • Поліна Нестерова вперше розповіла про стосунки з актором і військовим Максимом Девізоровим.
  • Акторка планує розповісти їхню історію кохання, коли вони будуть заручені.

Українська акторка Поліна Нестерова вперше розповіла, що зустрічається з актором та військовим Максимом Девізоровим. Щоправда, закохані не афішують свої стосунки, тож подробицями дівчина не поділилась.

Про стосунки з Девізоровим Нестерова оголосила у програмі "Ближче до зірок". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ.

Поліна Нестерова пояснила, що одна з причин, чому вона не хоче ділитись подробицями стосунків з Максимом Девізоровим, – це те, що він військовий.

Це єдиний у моєму житті зараз острів безпеки. І я до цього ставлюсь дуже ніжно, бо дійсно мало хто за тебе порадіє, 
– додала акторка.

Водночас Нестерова зазначила, що розповість історію кохання з Девізоровим, коли вони будуть заручені. 

Я мала стосунки з актором. Прекрасні, чудові стосунки. Вони органічно, природно завершилися, але в інфопросторі залишились якісь інтерв'ю і, можливо, його нинішній дівчині це може бути неприємно, моєму нинішньому хлопцю це може бути не дуже приємно, 
– зазначила Поліна.

Максим Девізоров і Поліна Нестерова / Фото з інстаграму Максима Девізорова

Що відомо про особисте життя Максима Девізорова

  • Нагадаємо, раніше Максим Девізоров перебував у шлюбі з акторкою Світланою Гордієнко. Вони познайомилися у 2021 році під час кастингу на виставу "Одіссею, повертайся додому" у Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра.

  • Пізніше Максим написав Світлані, а згодом запросив у кіно на фільм "Вхід у порожнечу", який зняв улюблений режисер жінки – Гаспар Ное. На перше побаченні Девізоров подарував їй книжку з кінодраматургії, адже знав, що Гордієнко планує вступає на режисуру.

  • На початку повномасштабного вторгнення Девізоров поповнив лави ЗСУ, а за місяць від початку служби освідчився коханій через відеозв'язок – каблучку він придбав заздалегідь.

  • У травні 2022 року Максим та Світлана одружилися у Дніпрі. Серед гостей на весілля були тільки найближчі: побратими актора та батьки наречених. Наступного ранку військовий повернувся на фронт.

  • У липні 2024 року Гордієнко оголосила про розлучення з чоловіком, а через кілька днів повідомила про вагітність. У серпні акторка розсекретила, що народила хлопчика, якого назвала Іосіфом. Батьком дитини є актор-втікач Роман Соболевський. 

  • Сам Девізором зізнавався, що кохана йому зрадила. 