Після розлучення через зраду: актор-воїн Максим Девізоров закрутив роман з колегою

Українська акторка Поліна Нестерова вперше розповіла, що зустрічається з актором та військовим Максимом Девізоровим. Щоправда, закохані не афішують свої стосунки, тож подробицями дівчина не поділилась.

Про стосунки з Девізоровим Нестерова оголосила у програмі "Ближче до зірок". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ.

Поліна Нестерова пояснила, що одна з причин, чому вона не хоче ділитись подробицями стосунків з Максимом Девізоровим, – це те, що він військовий.

Це єдиний у моєму житті зараз острів безпеки. І я до цього ставлюсь дуже ніжно, бо дійсно мало хто за тебе порадіє,

– додала акторка.

Водночас Нестерова зазначила, що розповість історію кохання з Девізоровим, коли вони будуть заручені.

Я мала стосунки з актором. Прекрасні, чудові стосунки. Вони органічно, природно завершилися, але в інфопросторі залишились якісь інтерв'ю і, можливо, його нинішній дівчині це може бути неприємно, моєму нинішньому хлопцю це може бути не дуже приємно,

– зазначила Поліна.

Максим Девізоров і Поліна Нестерова / Фото з інстаграму Максима Девізорова

Що відомо про особисте життя Максима Девізорова