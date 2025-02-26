Треки гурту 5 Vymir потрапили у тренди чартів в Україні: до чого тут Ziferblat

Колектив 5 Vymir та їхні хіти раптово потрапили у музичні чарти в Україні. Це сталось після того, як про гурт у своїй переможній промові згадали Ziferblat.

Треки 5 Vymir побували на перших місцях у добірці від Spotify "Топ-50 трендів (Україна)". Про це музиканти написали на своїй сторінці, пише 24 Канал.

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Колектив поділився, що їхня пісня "Мало слів" побувала на 2 місці (на час написання цієї новини трек перебуває на 7 сходинці у Spotify). Також трек "залетів" на 6 місце у чарті Shazam та потрапив до перших 50 треків у чарті платформи Apple Music.

Туди потрапило одразу чотири пісні – не тільки "Мало слів", але й "Всі завтра", "Так тихо" і "Холод у волоссі".

5 Vymir – "Мало слів": дивіться відео онлайн

Чому 5 Vymir у трендах

Гурт Ziferblat, який переміг у Національному відборі на Євробачення-2025, згадав про колективи 5 Vymir та Tik Tu. За словами Даниїла Лещинського, ці музиканти залишилися недооціненими після музичного ренесансу у 2014 році.

"У нас був момент у 2014 році, коли був ренесанс української музики. Не все склалося тоді. Деякі гурти, які я любив, – 5 Vymir, Tik Tu, – вони не отримали того визнання, яке мали. Зараз у нас ренесанс номер 2 та ми не повинні втратити цей шанс. Дякуємо вам всім за це", – казав соліст Ziferblat.

Де зараз гурт 5 Vymir

5 Vymir не розпався, однак перестав випускати музику й з 2021 року не виступав. Вокаліст Костянтин Почтар розвивав сольну кар'єру, але продовжував працювати з колегами з гурту.

Після спалаху популярності гурт подякував за коментарі та відгуки. Й повідомив, що у них є багато невиданого матеріалу.