Плейлист чемпіона: під які треки тренується Олександр Усик

Уже за лічені дні на стадіоні "Вемблі" у Лондоні пройде бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Бій за абсолют вимагає неабиякої підготовки, адже це реванш, де Дюбуа захоче "помститись" українському чемпіону за свій програш.

Олександр довгий час готувався до цього поєдинку. Не секрет, що наш чемпіон часто ділиться кадрами з тренувань, де він запалює не тільки під іноземні треки, а й під пісні українських артистів, пише Show24.

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Під які пісні тренується Олександр Усик?

Артем Пивоваров – "Дежавю"

Мабуть, у боксера особлива "любов" до Артема, адже він не тільки тренується під його треки, а й виходив під пісню "Барабан" перед першим боєм із Тайсоном на пресконференцію.

MONATIK – "Молчунам"

Під час тренування у залі Усик не тільки виконував фізичні навантаження, а й підспівував під пісню Дмитра Монатіка.

Korolova, Rokston, Go_A – Vorozhyla

Під відео з тренування діджейка Корольова залишила коментар боксеру: "Дуже приємно, що нашому Чемпіону сподобався наш трек. Слухайте українське". Усик у відповідь вподобав коментар.

LOBODA – "К чёрту любовь"

У плейлисті боксера є чимало треків, які допомагають йому задавати ритм тренуванням.

TVORCHI – "Мила моя"

Музиканти переспівали легендарний трек "Я піду в далекі гори", і їхня версія стала доволі популярною. Як мінімум, про це може свідчити те, що вона опинилась у списку пісень Олександра Усика.

Argy – Tataki

У травні минулого року український чемпіон став зіркою тіктоку, адже відео з тренування під трек Tataki дуже швидко стало вірусним. Тоді цей тренд дійшов навіть до автора пісні.

"Усик тренується з моєю піснею "Tataki" та стає беззаперечним чемпіоном світу у важкій вазі. Вітаємо обох майстрів спорту (Усика та Ф'юрі – ред. 24 Канал)", – підписав допис музикант.

Цікаво, що за бій з Дюбуа Усик отримає рекордний гонорар у своїй кар'єрі.