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Show24 Музика 7 легендарних пісень Володимира Івасюка, який зник 46 років тому
24 квітня, 14:55
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7 легендарних пісень Володимира Івасюка, який зник 46 років тому

Марія Примич
Основні тези
  • 24 квітня минає 46 років з дня зникнення Володимира Івасюка.
  • Пісні композитора, такі як "Червона рута" та "Я піду в далекі гори" та інші продовжують бути популярними.

Сьогодні, 24 квітня, минає 46 років з дня зникнення легендарного українського композитора та виконавця Володимира Івасюка. Його тіло випадково знайшли 18 травня у Брюховецькому лісі, що на Львівщині.Тоді слідство встановило, що причиною смерті чоловіка стало самогубство через повішення, за неофіційною версією його вбили співробітники КДБ.

Життя автора "Червоної рути" обірвалося у молодому віці – йому було лише 30 років, однак він залишив вагомий слід в історії української музики. Пісні композитора знову стають популярними, зокрема в соціальних мережах, та звучать по-новому. Про легендарні твори Володимира Івасюка розповість Show 24. 

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Легендарні пісні Володимира Івасюка

"Червона рута": дивіться відео онлайн

"Пісня буде поміж нас": дивіться відео онлайн

"Водограй": дивіться відео онлайн

"Я піду в далекі гори": дивіться відео онлайн

"Балада про мальви": дивіться відео онлайн

"Запроси мене у сни": дивіться відео онлайн

"Два перстені": дивіться відео онлайн

До речі, не так давно гурт TVORCHI переспівав пісню Володимира Івасюка "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Нова версія легендарної композиції стала популярною у соціальних мережах, зокрема у тіктоці. 