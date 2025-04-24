7 легендарних пісень Володимира Івасюка, який зник 46 років тому

Сьогодні, 24 квітня, минає 46 років з дня зникнення легендарного українського композитора та виконавця Володимира Івасюка. Його тіло випадково знайшли 18 травня у Брюховецькому лісі, що на Львівщині.Тоді слідство встановило, що причиною смерті чоловіка стало самогубство через повішення, за неофіційною версією його вбили співробітники КДБ.

Життя автора "Червоної рути" обірвалося у молодому віці – йому було лише 30 років, однак він залишив вагомий слід в історії української музики. Пісні композитора знову стають популярними, зокрема в соціальних мережах, та звучать по-новому. Про легендарні твори Володимира Івасюка розповість Show 24. Теж цікаво Пристрасна прем'єра від Otoy та емоційна пісня від Барських: 7 музичних новинок Легендарні пісні Володимира Івасюка "Червона рута": дивіться відео онлайн "Пісня буде поміж нас": дивіться відео онлайн "Водограй": дивіться відео онлайн "Я піду в далекі гори": дивіться відео онлайн "Балада про мальви": дивіться відео онлайн "Запроси мене у сни": дивіться відео онлайн "Два перстені": дивіться відео онлайн До речі, не так давно гурт TVORCHI переспівав пісню Володимира Івасюка "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Нова версія легендарної композиції стала популярною у соціальних мережах, зокрема у тіктоці.