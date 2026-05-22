Не відстає від трендів: під які треки тренується Олександр Усик
Уже завтра, 23 травня, Олександр Усик проведе бій проти Ріка Верховена. Уся українська спільнота з нетерпінням чекає на поєдинок. Увесь цей час спортсмен інтенсивно тренувався і ділився цим у своїх соцмережах.
Плейлист нашого чемпіона завжди запальний та енергійний. Тому цього разу спортсмен оновив список своїх треків і 24 Канал уже готовий розповісти про деякі з них.
Snoop Dogg – Drop It Like It's Hot
Ми звикли до того, що боксер тренується під українські треки, однак і англомовні не оминає. На одному з тренувань він увімкнув ремікс треку американського репера Snoop Dogg.
The Chemical Brothers – Go (Extended Mix)
Щодо того, що Олександр Усик не відстає від трендів ми точно не помилились. Кіномани знають, що нещодавно відбулась прем'єра фільму "Верхівковий хижак". Відрізок із стрічки дуже швидко завірусився у тіктоці саме під цей трек.
Gipsy Kings – Bamboléo
Танці також залишаються особливою частиною тренувань чемпіона. Усик ніколи не приховував своєї любові до танців, тому використовує це і у великому боксі.
Артем Пивоваров & NK – "Там у тополі"
Олександр часто у своєму просторі використовує треки Артема Пивоварова. Одного разу співак навіть приїхав на пресконференцію Усика, де наживо виконував трек "Барабан", коли чемпіон виходив на пресконференцію.
Навіть цього разу боксер виходив на пресконференцію під трек "Барабан", який виконують Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna.
У плейлисті Усика також є ще такі треки: Артем Пивоваров – "Дежавю", MONATIK – "Молчунам", Korolova, Rokston, Go_A – Vorozhyla, LOBODA – "К черту любовь", TVORCHI – "Мила моя", Argy – Tataki та багато інших.
Де дивтись бій Усик – Верховен?
Поєдинок має офіційну назву "Слава у Гізі". Він буде доступний до перегляду на ОТТ-платформі Київстар ТБ. Орієнтовно бійці вийдуть на ринг о 23:00 за київським часом.