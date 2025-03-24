"Цей мужчина тільки мій": як пісня Альони Омаргалієвої ще до прем'єри підірвала тікток
- Пісня Альони Омаргалієвої "Мужчина" стала вірусною в TikTok ще до офіційного релізу, під уривок з пісні зняли понад 17 тисяч відео.
- Співачка закликала фанів використовувати оригінальну версію треку замість тієї, що створена штучним інтелектом. Реліз пісні заплановано на 28 березня.
Пісня української співачки Альони Омаргалієвої ще не встигла вийти на стримінгових майданчиках, як стала вірусною у соцмережах. У тіктоці знімають безліч відео під уривок майбутнього треку.
На одному з концертів Альона Омаргалієва анонсувала вихід нової пісні "Мужчина" та заспівала її для публіки. Уривок з виступу опублікували в тіктоці – він став вірусним у мережі, пише Show 24.
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Звук став настільки популярним у соцмережі, що під нього зняли вже більш як 17 тисяч відео. Уривок треку, де артистка співає "Цей мужчина тільки мій..." використовують для романтичних відео з коханими, роликів з весілля чи навіть для жартів.
Уривок концерту Альони Омаргалієвої: відео
Які відео знімають під трек "Мужчина":
Цікаво, що в мережі згодом з'явилась версія пісні, створена з допомогою штучного інтелекту. Вона теж стрімко ставала популярною у тіктоці, тому Альона Омаргалієва вирішила відреагувати. Вона опублікувала уривок оригінальної версії треку та закликала фанів знімати відео саме під цей аудіозапис.
Я не підтримую музику, створену штучним інтелектом. Я за справжній голос артиста,
– підкреслила співачка.
Альона Омаргалієва повідомила, що офіційний реліз пісні "Мужчина" відбудеться вже 28 березня. Найкращі ролики під звук вона пообіцяла додати у кліп.
Раніше у тіктоці завірусився уривок пісні української співачки Мії Рамарі. Днями артистка презентувала повну версію композиції – тепер її можна слухати онлайн.