На одному з концертів Альона Омаргалієва анонсувала вихід нової пісні "Мужчина" та заспівала її для публіки. Уривок з виступу опублікували в тіктоці – він став вірусним у мережі, пише Show 24.
До слова Переможець Євробачення-2017 презентував україномовну пісню
Звук став настільки популярним у соцмережі, що під нього зняли вже більш як 17 тисяч відео. Уривок треку, де артистка співає "Цей мужчина тільки мій..." використовують для романтичних відео з коханими, роликів з весілля чи навіть для жартів.
Уривок концерту Альони Омаргалієвої: відео
Які відео знімають під трек "Мужчина":
Цікаво, що в мережі згодом з'явилась версія пісні, створена з допомогою штучного інтелекту. Вона теж стрімко ставала популярною у тіктоці, тому Альона Омаргалієва вирішила відреагувати. Вона опублікувала уривок оригінальної версії треку та закликала фанів знімати відео саме під цей аудіозапис.
Я не підтримую музику, створену штучним інтелектом. Я за справжній голос артиста,
– підкреслила співачка.
Альона Омаргалієва повідомила, що офіційний реліз пісні "Мужчина" відбудеться вже 28 березня. Найкращі ролики під звук вона пообіцяла додати у кліп.
Раніше у тіктоці завірусився уривок пісні української співачки Мії Рамарі. Днями артистка презентувала повну версію композиції – тепер її можна слухати онлайн.