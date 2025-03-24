На одному з концертів Альона Омаргалієва анонсувала вихід нової пісні "Мужчина" та заспівала її для публіки. Уривок з виступу опублікували в тіктоці – він став вірусним у мережі, пише Show 24.

До слова Переможець Євробачення-2017 презентував україномовну пісню

Звук став настільки популярним у соцмережі, що під нього зняли вже більш як 17 тисяч відео. Уривок треку, де артистка співає "Цей мужчина тільки мій..." використовують для романтичних відео з коханими, роликів з весілля чи навіть для жартів.

Уривок концерту Альони Омаргалієвої: відео

Які відео знімають під трек "Мужчина":

Цікаво, що в мережі згодом з'явилась версія пісні, створена з допомогою штучного інтелекту. Вона теж стрімко ставала популярною у тіктоці, тому Альона Омаргалієва вирішила відреагувати. Вона опублікувала уривок оригінальної версії треку та закликала фанів знімати відео саме під цей аудіозапис.

Я не підтримую музику, створену штучним інтелектом. Я за справжній голос артиста,

– підкреслила співачка.

Альона Омаргалієва повідомила, що офіційний реліз пісні "Мужчина" відбудеться вже 28 березня. Найкращі ролики під звук вона пообіцяла додати у кліп.

Раніше у тіктоці завірусився уривок пісні української співачки Мії Рамарі. Днями артистка презентувала повну версію композиції – тепер її можна слухати онлайн.