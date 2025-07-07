У тіктоці завірусилась пісня про Карпати: у чому її особливість
- Пісня "Карпатський звук у тиші ранній" стала вірусною в TikTok, з тисячами відео та позитивними відгуками.
- У коментарях стверджують, що пісню виконує штучний інтелект, а звучання в TikTok є реміксом.
Упродовж тривалого часу відстежуємо тенденцію, що українські пісні беруть у свій полон тікток. Цього разу новинкою став трек, який оспівує красу Карпат.
Користувачі опублікували у тіктоці десятки тисяч відео під пісню "Карпатський звук у тиші ранній", а під цими роликами можна прочитати чимало позитивних відгуків про трек, пише Show24.
До теми Ймовірно, згенерована ШІ: яка нова українська пісня віруситься у тіктоці
У відкритих джерелах йдеться, що реліз відбувся ще 15 травня цього року, а автором є Y.K. Music (Юрій Калан). Та зазначимо, що у коментарях пишуть, що пісню виконує штучний інтелект. Трек створює атмосферу усіх звуків Карпат: вітер у травах, дзвін крапель на стрісі, природа, що прокидається тощо. "Карпатський звук у тиші ранній" можна назвати таким собі есе, що занурює у світ ранкової природи. Тому зовсім не дивно, що такі мотиви завірусились у тіктоці.
Варто зазначити, що звучання пісні, яке шириться у тіктоці, є дещо видозміненим. Такий собі ремікс.
Реакція мережі на пісню "Карпатський звук у тиші ранній"
- "Дуже гарна пісня, можна слухати ціле життя".
- "Серце розірвалось від цієї пісні! Просто неймовірно".
- "А моє серце радіє, що українська пісня все більше завойовує світ".
- "Неймовірно красива пісня. Щиро дякую".
- "Пісня заворожує! Слухаю з насолодою, а перед очима наші рідні Карпати".
"Карпатський звук у тиші ранній": слухайте пісню онлайн
А нещодавно хор "Гомін" став популярним у TikTok, зібравши понад 5 мільйонів переглядів з акапельним виконанням пісні "Цей сон" за три дні.