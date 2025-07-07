Користувачі опублікували у тіктоці десятки тисяч відео під пісню "Карпатський звук у тиші ранній", а під цими роликами можна прочитати чимало позитивних відгуків про трек, пише Show24.

До теми Ймовірно, згенерована ШІ: яка нова українська пісня віруситься у тіктоці

У відкритих джерелах йдеться, що реліз відбувся ще 15 травня цього року, а автором є Y.K. Music (Юрій Калан). Та зазначимо, що у коментарях пишуть, що пісню виконує штучний інтелект. Трек створює атмосферу усіх звуків Карпат: вітер у травах, дзвін крапель на стрісі, природа, що прокидається тощо. "Карпатський звук у тиші ранній" можна назвати таким собі есе, що занурює у світ ранкової природи. Тому зовсім не дивно, що такі мотиви завірусились у тіктоці.

Варто зазначити, що звучання пісні, яке шириться у тіктоці, є дещо видозміненим. Такий собі ремікс.

Реакція мережі на пісню "Карпатський звук у тиші ранній"

"Дуже гарна пісня, можна слухати ціле життя".

"Серце розірвалось від цієї пісні! Просто неймовірно".

"А моє серце радіє, що українська пісня все більше завойовує світ".

"Неймовірно красива пісня. Щиро дякую".

"Пісня заворожує! Слухаю з насолодою, а перед очима наші рідні Карпати".

"Карпатський звук у тиші ранній": слухайте пісню онлайн

А нещодавно хор "Гомін" став популярним у TikTok, зібравши понад 5 мільйонів переглядів з акапельним виконанням пісні "Цей сон" за три дні.