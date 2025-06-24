Ймовірно, згенерована ШІ: яка нова українська пісня віруситься у тіктоці
- Українська пісня "Не летів би, але мушу" стала вірусною у TikTok, користувачі створили тисячі відео під цю композицію.
- Пісня, можливо створена штучним інтелектом, отримала багато позитивних відгуків за красиву мелодію та виконання.
Українська музика продовжує потрапляти у тренди тіктоку. Цього разу користувачі знімають відео під пісню "Не летів би, але мушу".
Люди опублікували тисячі відео під пісню "Не летів би, але мушу" у тіктоці, пише Show 24. У мережі також можна знайти чимало позитивних відгуків про неї.
До речі Тікток розриває новий тренд під пісню Dame Un Grrr: що відомо про виконавців
Останні три роки українська музика стає все більш популярною. З'являються молоді артисти, які створюють пісні, що потрапляють у тренди, та відроджуються старі треки. Зараз у тіктоці віруситься композиція "Не летів би, але мушу", яку, ймовірно, створив штучний інтелект – про це у мережі пишуть багато користувачів.
Відео у тіктоці під пісню "Не летів би, але мушу":
Реакція мережі на пісню "Не летів би, але мушу"
- "Мелодія надзвичайно красива. Виконання неперевершене. Дякую вам за працю".
- "Дуже приємно слухати цю пісню. Плачу від спогадів, емоцій і почуттів. Дякую!"
- "Слухаю вже раз десятий. Супер".
- "Файна пісня. Я сьогодні цілий день її слухаю та з хворою спиною танцюю якось".
- "Браво. Яка гарна пісня про кохання. Дякую".
- "Дякуємо, пісня розпалила душу й серце. Українці, ви супер".
"Не летів би, але мушу": слухайте пісню онлайн
Раніше ми писали, що в тренди тіктоку потрапила пісня "Туман танцює по землі", яку створив штучний інтелект.