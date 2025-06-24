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Show24 Музика Ймовірно, згенерована ШІ: яка нова українська пісня віруситься у тіктоці
24 червня, 00:29
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Ймовірно, згенерована ШІ: яка нова українська пісня віруситься у тіктоці

Марія Примич
Основні тези
  • Українська пісня "Не летів би, але мушу" стала вірусною у TikTok, користувачі створили тисячі відео під цю композицію.
  • Пісня, можливо створена штучним інтелектом, отримала багато позитивних відгуків за красиву мелодію та виконання.

Українська музика продовжує потрапляти у тренди тіктоку. Цього разу користувачі знімають відео під пісню "Не летів би, але мушу".

Люди опублікували тисячі відео під пісню "Не летів би, але мушу" у тіктоці, пише Show 24. У мережі також можна знайти чимало позитивних відгуків про неї. 

До речі Тікток розриває новий тренд під пісню Dame Un Grrr: що відомо про виконавців

Останні три роки українська музика стає все більш популярною. З'являються молоді артисти, які створюють пісні, що потрапляють у тренди, та відроджуються старі треки. Зараз у тіктоці віруситься композиція "Не летів би, але мушу", яку, ймовірно, створив штучний інтелект – про це у мережі пишуть багато користувачів. 

Відео у тіктоці під пісню "Не летів би, але мушу":

@diana.vitalyivna новинка не летів би але мушу #українськамузика#новинка#гарногонастрою# ♬ оригінальний звук - UKRAINSKAMUZA
@burn_19

♬ оригінальний звук - UKRAINSKAMUZA

@user3788471423839 #рекомендації #тренди ♬ оригінальний звук - UKRAINSKAMUZA

Реакція мережі на пісню "Не летів би, але мушу"

  • "Мелодія надзвичайно красива. Виконання неперевершене. Дякую вам за працю".
  • "Дуже приємно слухати цю пісню. Плачу від спогадів, емоцій і почуттів. Дякую!"
  • "Слухаю вже раз десятий. Супер".
  • "Файна пісня. Я сьогодні цілий день її слухаю та з хворою спиною танцюю якось".
  • "Браво. Яка гарна пісня про кохання. Дякую".
  • "Дякуємо, пісня розпалила душу й серце. Українці, ви супер". 

"Не летів би, але мушу": слухайте пісню онлайн

Раніше ми писали, що в тренди тіктоку потрапила пісня "Туман танцює по землі", яку створив штучний інтелект. 