Закохані й щасливі: з'явились офіційні фото з весілля єдиного сина принцеси Анни
Син принцеси Анни Пітер Філліпс та його дружина, дитяча медсестра Гаррієт Сперлінг, показали офіційні весільні фотографії. Святкування відбулось у суботу, 6 червня, в Котсуолдсі.
Світлини новоспеченому подружжю зробив фотограф Марк Ніколсон. Про це повідомляє HELLO.
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На фотографіях Гаррієт Сперлінг позує у весільній сукні від Emilia Wickstead з французького мережива. Свій образ медсестра доповнила туфлями на підборах Jimmy Choo та тіарою від Pragnell.
Офіційний портрет пари був зроблений в Conservatory at Gatcombe Park – офіційній резиденції принцеси Анни. Пітер і Гаррієт виглядали закоханими та щасливими. Наречена тримала в руках весільний букет, який створила Міллі Річардсон. Він складався із запашного горошку, мирту та конвалії.
На одному з фото закохані виходять з церкви Всіх Святих у Кемблі під аркою, прикрашеною квітами.
Офіційні весільні фото Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг / Фотограф Марк Ніколсон
Для довідки! Це другий шлюб як для нареченого, так і для нареченої. Пітер Філліпс був одружений з Отем Келлі з 2008 до 2021 років й має від неї двох доньок: Саванну та Айлу. Гаррієт Сперлінг раніше вийшла заміж за Антоніо Сент-Джона Сперлінга, якому народила доньку Джорджину.
Хто був на весіллі Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг?
- Нагадаємо, що на весіллі були присутні члени королівської родини, зокрема король Чарльз III, королева Камілла, принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Анна з чоловіком Тімоті Лоуренсом, Зара і Майк Тіндалл, принц Едвард та його дружина Софі.
- Серед запрошених гостей не було принца Гаррі, Меган Маркл, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та його колишньої дружини Сари Фергюсон.
- Кейт Міддлтон одягла сукню тілесного кольору від дизайнера Ролана Муре з коміром та капелюх від Джейн Тейлор зі світло-коричневою стрічкою, а доповнила свій образ аксесуарами.
- Принцеса Анна з'явилась на весіллі сина в капелюсі, якому понад 45 років. Її Високість одягала його на хрестини доньки Зари у 1981 році.