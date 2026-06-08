Закохані й щасливі: з'явились офіційні фото з весілля єдиного сина принцеси Анни

Син принцеси Анни Пітер Філліпс та його дружина, дитяча медсестра Гаррієт Сперлінг, показали офіційні весільні фотографії. Святкування відбулось у суботу, 6 червня, в Котсуолдсі.

Світлини новоспеченому подружжю зробив фотограф Марк Ніколсон. Про це повідомляє HELLO.

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На фотографіях Гаррієт Сперлінг позує у весільній сукні від Emilia Wickstead з французького мережива. Свій образ медсестра доповнила туфлями на підборах Jimmy Choo та тіарою від Pragnell.

Офіційний портрет пари був зроблений в Conservatory at Gatcombe Park – офіційній резиденції принцеси Анни. Пітер і Гаррієт виглядали закоханими та щасливими. Наречена тримала в руках весільний букет, який створила Міллі Річардсон. Він складався із запашного горошку, мирту та конвалії.

На одному з фото закохані виходять з церкви Всіх Святих у Кемблі під аркою, прикрашеною квітами.

Офіційні весільні фото Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг / Фотограф Марк Ніколсон

Для довідки! Це другий шлюб як для нареченого, так і для нареченої. Пітер Філліпс був одружений з Отем Келлі з 2008 до 2021 років й має від неї двох доньок: Саванну та Айлу. Гаррієт Сперлінг раніше вийшла заміж за Антоніо Сент-Джона Сперлінга, якому народила доньку Джорджину.

Хто був на весіллі Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг?