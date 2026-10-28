Після 4 років перерви: на Євробачення поїде країна, яка жодного разу не перемагала у конкурсі
Північна Македонія офіційно підтвердила свою участь у пісенному конкурсі Євробачення-2027, який відбудеться в болгарському Бургасі. Суспільний мовник країни повертається на велику сцену після чотирирічної перерви, спричиненої фінансовими труднощами.
Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU), зазначивши, що загалом на Євробаченні-2027 очікують представників 36 країн.
Генеральний директор македонського мовника Зоран Рістоскі ще навесні натякав на камбек після перемовин з EBU, а тепер це рішення ухвалили остаточно.
Востаннє представники Північної Македонії виступали на конкурсі у 2022 році в Турині. Тоді співачка Andrea з піснею Circles посіла 11-те місце у півфіналі та не змогла пробитися до гранд-фіналу.
Andrea – Circles: дивіться відео онлайн
За всю історію участі з 1998 року країні ще жодного разу не вдавалося вибороти кришталевий мікрофон.
Найкращим результатом Північної Македонії залишається виступ Тамари Тодевської у 2019 році: її емоційна балада Proud принесла країні 7-ме місце та рекордні 305 балів за сумарним голосуванням журі й глядачів.
Tamara Todevska – Proud: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нідерланди відмовилися від участі в Євробаченні-2027 через розбіжності щодо присутності Ізраїлю.