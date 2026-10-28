После 4-летнего перерыва: на Евровидение отправится страна, которая ни разу не побеждала в конкурсе

Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU), отметив, что в целом на Евровидении-2027 ожидаются представители 36 стран.

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Генеральный директор македонского вещателя Зоран Ристоски еще весной намекал на возвращение после переговоров с EBU, а теперь это решение принято окончательно.

Последний раз представители Северной Македонии выступали на конкурсе в 2022 году в Турине. Тогда певица Andrea с песней Circles заняла 11-е место в полуфинале и не смогла пробиться в гранд-финал.

Andrea – Circles: смотрите видео онлайн

За всю историю участия с 1998 года стране ни разу не удавалось завоевать хрустальный микрофон.

Лучшим результатом Северной Македонии остается выступление Тамары Тодевской в 2019 году: ее эмоциональная баллада Proud принесла стране 7-е место и рекордные 305 баллов по суммарному голосованию жюри и зрителей.

Tamara Todevska – Proud: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды отказались от участия в Евровидении-2027 из-за разногласий относительно присутствия Израиля.