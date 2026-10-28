Після 4 років перерви: на Євробачення поїде країна, яка жодного разу не перемагала у конкурсі

Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU), зазначивши, що загалом на Євробаченні-2027 очікують представників 36 країн.

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Генеральний директор македонського мовника Зоран Рістоскі ще навесні натякав на камбек після перемовин з EBU, а тепер це рішення ухвалили остаточно.

Востаннє представники Північної Македонії виступали на конкурсі у 2022 році в Турині. Тоді співачка Andrea з піснею Circles посіла 11-те місце у півфіналі та не змогла пробитися до гранд-фіналу.

Andrea – Circles: дивіться відео онлайн

За всю історію участі з 1998 року країні ще жодного разу не вдавалося вибороти кришталевий мікрофон.

Найкращим результатом Північної Македонії залишається виступ Тамари Тодевської у 2019 році: її емоційна балада Proud принесла країні 7-ме місце та рекордні 305 балів за сумарним голосуванням журі й глядачів.

Tamara Todevska – Proud: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нідерланди відмовилися від участі в Євробаченні-2027 через розбіжності щодо присутності Ізраїлю.