Леді Еліза Спенсер, племінниця принцеси Діани, заручилась з коханим Ченнінгом Міллердом. Заручини відбулися на острові Санторіні в Греції.

Еліза Спенсер – донька британської моделі Вікторії Ейткен та брата принцеси Діани, Ерла Чарльза Спенсера. У своєму інстаграмі вона повідомила, що виходить заміж, передає Show 24.

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Леді Еліза Спенсер опублікувала серію фото, на яких показала мальовничі краєвиди острова Санторіні в Греції. Саме там вона сказала "так" своєму бойфренду-підприємцю Ченнінгу Міллерду.

На віки вічні,

– підписала зворушливий допис леді Еліза.



Еліза Спенсер та Ченнінг Міллерд / Фото з інстаграму Елізи Спенсер

Сестра Елізи, леді Амелія Спенсер, однією з перших привітала заручену пару у коментарях.

"Найкращі новини на світі. Я шалено рада за вас обох! Ідеальна пара і заручини мрії", - написала Амелія.

Що відомо про стосунки пари?

Елізу та Ченнінга познайомив чоловік леді Амелії на званій вечері в Південній Африці. З 2016 року вони почали зустрічатися.

Ченнінг Міллерд – бізнесмен та підприємець з Південної Африки. Він виховує сина Нейта від попередніх стосунків.

Додамо, навесні леді Амелія та леді Еліза офіційно показали публіці своїх партнерів. Вони взяли участь у спільній романтичній фотосесії.