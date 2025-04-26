У траурному образі: Олена Зеленська приєдналася до чоловіка на прощанні з Папою Франциском

На площі Святого Петра у Ватикані проходить прощання з Папою Римським Франциском. Про його смерть повідомили у понеділок, 21 квітня. Понтифіка поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре, що у Римі.

На прощання з Папою Франциском прибули Володимир та Олена Зеленські. За повідомленнями іноземних ЗМІ, люди зустріли президента України оплесками, коли він з'явився на площі Святого Петра, пише Show 24.

До речі Похорон Папи Римського: хто проводить службу і чи стане цей кардинал новим понтифіком

Українське президентське подружжя прибуло на похорон Папи Римського Франциска в чорних вбраннях. Олена Зеленська одягнула костюм, який складається зі штанів та жакета, до якого вона прикипіла брошку, та блузку. Перша леді доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами.

Володимир Зеленський з'явися у штанах, легкій куртці та сорочці без краватки. Раніше український лідер неодноразово говорив, що носитиме костюм, коли завершиться війна.

Зеленські на похороні Папи Франциска / Фото Getty Images

Романтичний момент між Дональдом і Меланію Трамп

Зазначимо, що на прощання з Папою Римським Франциском також прибули президент та перша леді США. Перед поїздкою між Меланію та Дональдом Трампом стався романтичний момент. Американський лідер обійняв свою дружину перед тим, як вони сіли на борт вертольота Marine One, аби вирушити до Ватикану.

До речі, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом перед похороном Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що вони проведуть подальші переговори після богослужіння за понтифіком.