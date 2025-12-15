У Львові прощаються з народним артистом Степаном Гігою
15 грудня у Львові провели в останню путь народного артиста Степана Гігу. Він помер у п'ятницю, 12 грудня.
На похороні співака побувала журналістка 24 Каналу. Як пройшло прощання зі Степаном Гігою – читайте далі в матеріалі.
Заупокійна служба розпочалася о 14:00 в Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла. До храму музиканта заносили під звуки трембіт.
У Львові прощаються зі Степаном Гігою: дивіться відео онлайн
Після цього у центрі міста, на площі Ринок, заплановане загальноміське прощання з артистом.
Поховають Степана Гігу на Личаківському кладовищі, на 75-му полі. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі, саме такою була остання воля артиста.
Що відомо про смерть Степана Гіги?
- Незадовго до смерті музикант потрапив у лікарню. 19 листопада команда Степана Гіги сповістила, що йому зробили екстрену операцію. Через хворобу найближчі концерти артиста скасували.
- Згодом джерелам 24 Каналу стало відомо, що Степану Гізі ампутували ногу вище коліна.
- 12 грудня у реанімації Першого ТМО Львова артист пішов з життя. Степану Гізі було 66 років.