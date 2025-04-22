Принц Вільям відвідає похорони Папи Франциска: чи поїде на церемонію прощання король Чарльз III

Принц Вільям буде присутній на церемонії прощання з Папою Римським Франциском, яка запланована на суботу, 26 квітня. Цю інформацію підтвердив Кенсінгтонський палац.

Також стало відомо, чи відвідає подію король Чарльза III. Повідомляє Show 24 з посиланням на Sky News.

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Як виявилося, принц Вільям на похоронах Папи Римського Франциска представлятиме свого батька, короля Чарльза III. Відомо, що понтифіка поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.



Принц Вільям відвідає похорони Папи Римського Франциска / Скриншот з сайту Sky News.

Це рішення прийняли через декілька тижнів після госпіталізації Чарльза III. Тоді король потрапив до лікарні в Лондоні через тимчасові побічні ефекти від лікування онкологічного захворювання.

Попри занепокоєння громадськості, представники королівської родини запевняють, що стан здоров'я монарха стабільний. За інформацією палацу, король почувався доволі добре і того ж дня після госпіталізації повернувся до Клеренс-гаузу, де продовжив працювати у своєму кабінеті. Проте детальної інформації про перебіг лікування монарха палац не надає.

Варто зазначити, що нещодавно стало відомо, коли відбулася остання зустріч короля Великої Британії Чарльза III та його дружини, королеви Камілли, з Папою Римським Франциском.