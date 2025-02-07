Зіграв понад 1600 вистав: помер оперний співак українського походження Пол Плішка

У Сполучених Штатах помер оперний співак українського походження Пол Плішка. Він понад 50 років пропрацював у Метрополітен-опера та зіграв більше ніж 1 600 вистав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Чим займався впродовж життя Пол Плішка

Пол або Павло Плішка народився 28 серпня 1941 року в родині українських емігрантів, виріс в Олд-Фордж, штат Пенсільванія. Далі він разом із сім'єю переїхав до Патерсона, штат Нью-Джерсі, коли йому було 16. Він вивчав музику в державному коледжі Монтклера і дебютував у опері в театрі Paterson Lyric Opera Theatre.

Кар'єра співака в Метрополітен-опера охопила цілі покоління. Він дебютував на великій оперній сцені у 1967 році, а його остання поява там була 2018 року.



Пол Плішка у ролі Філіпа II в опері "Дон Карло" Верді / Фото The Metropolitan Opera

Тобто пропрацював Плішка у Метрополітен-опера близько 51 року. За цей час Плішка з'явився у 1 672 виставах, ставши відомим оперним виконавцем. Бас Плішки зачаровував усю американську та світову музичну спільноту.

Я б сказав, що він один із головних артистів в історії Метрополітен-опера, і його кар'єра має цікаву дугу. Я не можу пригадати жодного співака, який мав би таку кар'єру, роками працювати над середніми та маленькими ролями, а потім раптом стати головною зіркою,

– пригадав генеральний директор Метрополітен-опера Пітер Гельб.

Загалом Пол Плішка заспівав 88 ролей в опері, а його виступ займає дев'яте місце в історії трупи. Серед ролей співака були як головні, так і другорядні.



Пол Плішка у ролі головний герой опери Верді "Фальстаф" / Фото The Metropolitan Opera

Він також співав з іншими трупами, зокрема з Міланським театром Ла Скала, Лондонською Королівською Оперою та Нью-Йоркською Сіті Оперою

Після анонсованої пенсії у 2012 році артиста вмовили повернутися в оперу на додаткові 30 вистав, що стало його прощанням зі сценою. Всі ці вистави він зіграв за 6 років.



Пол Плішка у ролі доктора Дулкамари в опері "Любовний напій" з Лучано Паваротті / Фото The Metropolitan Opera

У Пола Плішки було також троє синів, усі з яких померли до нього.

Плішка помер у понеділок, 3 лютого, у хоспісі у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна, повідомила в середу, 5 лютого його дружина Шерон Томас. На момент смерті видатному оперному співаку було 83 роки.