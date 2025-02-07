Зіграв понад 1600 вистав: помер оперний співак українського походження Пол Плішка
- Пол Плішка, оперний співак українського походження, пропрацював у Метрополітен-опера понад 50 років, зігравши понад 1 600 вистав.
- Він виконав 88 ролей в опері, виступаючи також з іншими відомими трупами, і помер у віці 83 років у хоспісі у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна.
- Плішка мав трьох синів, які померли до нього. На момент смерті його дружиною була Шерон Томас.
У Сполучених Штатах помер оперний співак українського походження Пол Плішка. Він понад 50 років пропрацював у Метрополітен-опера та зіграв більше ніж 1 600 вистав.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.
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Чим займався впродовж життя Пол Плішка
Пол або Павло Плішка народився 28 серпня 1941 року в родині українських емігрантів, виріс в Олд-Фордж, штат Пенсільванія. Далі він разом із сім'єю переїхав до Патерсона, штат Нью-Джерсі, коли йому було 16. Він вивчав музику в державному коледжі Монтклера і дебютував у опері в театрі Paterson Lyric Opera Theatre.
Кар'єра співака в Метрополітен-опера охопила цілі покоління. Він дебютував на великій оперній сцені у 1967 році, а його остання поява там була 2018 року.
Пол Плішка у ролі Філіпа II в опері "Дон Карло" Верді / Фото The Metropolitan Opera
Тобто пропрацював Плішка у Метрополітен-опера близько 51 року. За цей час Плішка з'явився у 1 672 виставах, ставши відомим оперним виконавцем. Бас Плішки зачаровував усю американську та світову музичну спільноту.
Я б сказав, що він один із головних артистів в історії Метрополітен-опера, і його кар'єра має цікаву дугу. Я не можу пригадати жодного співака, який мав би таку кар'єру, роками працювати над середніми та маленькими ролями, а потім раптом стати головною зіркою,
– пригадав генеральний директор Метрополітен-опера Пітер Гельб.
Загалом Пол Плішка заспівав 88 ролей в опері, а його виступ займає дев'яте місце в історії трупи. Серед ролей співака були як головні, так і другорядні.
Пол Плішка у ролі головний герой опери Верді "Фальстаф" / Фото The Metropolitan Opera
Він також співав з іншими трупами, зокрема з Міланським театром Ла Скала, Лондонською Королівською Оперою та Нью-Йоркською Сіті Оперою
Після анонсованої пенсії у 2012 році артиста вмовили повернутися в оперу на додаткові 30 вистав, що стало його прощанням зі сценою. Всі ці вистави він зіграв за 6 років.
Пол Плішка у ролі доктора Дулкамари в опері "Любовний напій" з Лучано Паваротті / Фото The Metropolitan Opera
У Пола Плішки було також троє синів, усі з яких померли до нього.
Плішка помер у понеділок, 3 лютого, у хоспісі у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна, повідомила в середу, 5 лютого його дружина Шерон Томас. На момент смерті видатному оперному співаку було 83 роки.