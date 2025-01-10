Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку відділу культури Великоберезовицької селищної ради. Чи похорону відбудеться завтра, 11 січня, об 11:00 у місті Тернопіль.
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Чоловік, батько, дідусь, друг – доброта і щира душа! Для нас, його колег та друзів, він назавжди залишиться в пам'яті як людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати, щиро обійняти… Важка хвороба забрала його у родини й у нас, друзів та колег, дуже швидко,
– йдеться у дописі.
У відділі культури Великоберезовицької селищної ради додали, що більше не почують голосу Василя Хлистуна, хітів у його виконанні, не відчують зарядженої енергії, обіймів співака та не побачать його усмішку.
Нехай добрий, світлий спомин про Василя Хлистуна назавжди залишиться у серцях рідних, колег та усіх, хто його знав, любив та шанував,
– написали його колеги та друзі.
Стало відомо про смерть Василя Хлистуна / Скриншот з інстаграму
Що відомо про Василя Хлистуна
- Василь Хлистун народився 2 січня 1962 року у селі Криве Тернопільської області. У 1980 році закінчив Підволочиське ПТУ №4 за фахом столяра, а у 2009 – Теребовлянське вище училище культури.
- Співак їздив з гастролями у різні країни світу: Бельгію, Люксембург, Францію, Польщу, Німеччину. Найвідоміші пісні у його виконанні: "Хлопці, будемо жити", "Сади снігами замело" та "Подаруй мені любов". Заслужений артист України також був лавреатом Всеукраїнського пісенного фестивалю "Байда".
- У Василя Хлистуна залишилися дружина та двоє дітей.