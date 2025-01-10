Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку відділу культури Великоберезовицької селищної ради. Чи похорону відбудеться завтра, 11 січня, об 11:00 у місті Тернопіль.

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Чоловік, батько, дідусь, друг – доброта і щира душа! Для нас, його колег та друзів, він назавжди залишиться в пам'яті як людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати, щиро обійняти… Важка хвороба забрала його у родини й у нас, друзів та колег, дуже швидко,

– йдеться у дописі.

У відділі культури Великоберезовицької селищної ради додали, що більше не почують голосу Василя Хлистуна, хітів у його виконанні, не відчують зарядженої енергії, обіймів співака та не побачать його усмішку.

Нехай добрий, світлий спомин про Василя Хлистуна назавжди залишиться у серцях рідних, колег та усіх, хто його знав, любив та шанував,

– написали його колеги та друзі.

Стало відомо про смерть Василя Хлистуна / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Василя Хлистуна