Він до того ж показав їхнє спільне фото в молодості. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Павла Зіброва.
Не пропустіть Скандал на "Міс Всесвіт 2024": чому одну з учасниць конкурсу краси позбавили титулу
Так, співак поширив допис, де показав спільні фото з Віталієм Білоножком.
Рік пройшов без тебе, друже. Біль не згас, лише став тихішим. Ти назавжди в наших серцях, у спогадах, в легендарних піснях. Пам'ятаємо та любимо. Світла пам'ять тобі, Віталіку,
– зазначив під цими кадрами Зібров.
Павло Зібров і Віталій Білоножко / Фото з інстаграму співака
Що відомо про смерть Віталія Білоножка
- Народний артист України помер 9 січня 2024 року у віці 70 років через зупинку серця. Це сталося в лікарні, куди його госпіталізували після погіршення стану здоров'я.
- Дружина артиста Світлана розповіла, що її чоловік довго боровся з цукровим діабетом. Хоча в лікарні стан співака спочатку покращився, врятувати його життя лікарям не вдалося.
- Церемонія прощання з Віталієм Білоножком пройшла 12 січня минулого року в Національній філармонії.