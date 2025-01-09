Він до того ж показав їхнє спільне фото в молодості. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Павла Зіброва.

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Так, співак поширив допис, де показав спільні фото з Віталієм Білоножком.

Рік пройшов без тебе, друже. Біль не згас, лише став тихішим. Ти назавжди в наших серцях, у спогадах, в легендарних піснях. Пам'ятаємо та любимо. Світла пам'ять тобі, Віталіку,

– зазначив під цими кадрами Зібров.

Павло Зібров і Віталій Білоножко / Фото з інстаграму співака

Що відомо про смерть Віталія Білоножка