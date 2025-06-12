У 82 роки помер Браян Вілсон – засновник гурту The Beach Boys
- Браян Вілсон, засновник гурту The Beach Boys, помер у 82 роки; він страждав від деменції.
Вілсон заснував The Beach Boys у 1961 році, а його альбом Pet Sounds вважається переломним у рок-музиці.
Браян Вілсон був музикантом, композитором і одним із засновників гурту The Beach Boys, що у 60-ті роки стало переломним моментом у сфері рок-музики. Про смерть артиста повідомили його найближчі люди.
20 червня Браяну мало виповнитись 83 роки, але до цієї події він не дожив лічені дні, пише Show24 з посиланням на соцмережу X.
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У повідомленні про трагічну звістку йдеться про те, що зараз родина перебуває у траурі, тому вони просять про повагу щодо їхнього особистого життя.
Будь ласка, поважайте наше приватне життя в той час, коли наша родина сумує. Ми розуміємо, що ділимося своїм горем з усім світом,
– йдеться у повідомленні.
У тексті не вказано причину смерті знаменитості. Однак відомо, що Вілсон останні роки страждав від деменції й не міг самостійно про себе подбати.
Нагадаємо, що сьогодні від лобово-скроневої деменції страждає Брюс Вілліс – зірка "Міцного горішка".
Коротко про життя Браяна Вілсона
- Вілсон родом із Каліфорнії. У 1961 році разом зі своїми рідними та двоюрідним братами, а також зі шкільним другом заснували гурт The Beach Boys.
- У 1966 році на світ з'явився альбом Pet Sounds, який, на думку деяких критиків, став переломним для рок-музики.
- У 2000 році Пол Маккартні вручив Браяну диплом на честь внесення Вілсона у Зал слави сонграйтерів. Ба більше, Пол назвав артиста справжнім генієм.
- У 2014 році вийшов фільм "Любов і милосердя", де розповідається про залежності та боротьбу з психічними захворюваннями Браяна.