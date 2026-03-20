У віці 86 років помер Чак Норріс – легенда бойовиків

Помер Чак Норріс – американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Йому було 86 років.

Про смерть Норріса повідомили його близькі на офіційній сторінці актора в інстаграмі.

У четвер, 19 березня, Чака Норріса госпіталізували на Гаваях, але причина – невідома.

Хоча ми хотіли б зберегти обставини в таємниці, будь ласка, знайте, що він був оточений своєю сім'єю і знайшов спокій,

– повідомили близькі Норріса.

Рідні актора зазначили, що для світу він "був майстром бойових мистецтв, актором і символом сили", а для них "відданим чоловіком, люблячим батьком і дідусем, неймовірним братом і серцем родини".

Він прожив своє життя з вірою, метою та непохитною відданістю людям, яких любив. Своєю працею, дисципліною та добротою він надихнув мільйони людей у ​​всьому світі та залишив тривалий слід у багатьох життях,

– йдеться у заяві.